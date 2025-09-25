Célia Gery (France) est devenue, ce jeudi, championne du monde de la course en ligne chez les Espoirs. Dans l’ascension finale, Marion Bunel (France) accélère et fait le travail pour Célia Géry, qui suit et s’impose au sprint devant Viktória Chladoňová (Slovaquie). Paula Blasi (Espagne) complète le podium. Après ses trois victoires d’étape sur le Tour de l’Avenir, Célia Gery s’offre le titre mondial à 19 ans, pour sa première année chez les Espoirs. Marion Bunel prend la 5ᵉ place.

Le classement des championnats du monde Espoirs Femmes
  1. Célia Gery
  2. Viktória Chladoňová
  3. Paula Blasi

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : FDJ-Suez