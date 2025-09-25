Célia Gery (France) est devenue, ce jeudi, championne du monde de la course en ligne chez les Espoirs. Dans l’ascension finale, Marion Bunel (France) accélère et fait le travail pour Célia Géry, qui suit et s’impose au sprint devant Viktória Chladoňová (Slovaquie). Paula Blasi (Espagne) complète le podium. Après ses trois victoires d’étape sur le Tour de l’Avenir, Célia Gery s’offre le titre mondial à 19 ans, pour sa première année chez les Espoirs. Marion Bunel prend la 5ᵉ place.
CÉLIA GERY 🇫🇷 CHAMPIONNE DU MONDE U23 ! 🙌
Incroyable course de la Française, bien emmenée par Marion Bunel dans le final ! 👏 pic.twitter.com/mAVE8KTVi3
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 25, 2025
Le classement des championnats du monde Espoirs Femmes
- Célia Gery
- Viktória Chladoňová
- Paula Blasi
