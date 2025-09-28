Malade, Julian Alaphilippe a abandonné les championnats du monde dès les premiers kilomètres. 

Il n’y aura pas de troisième titre pour Julian Alaphilippe. Malade, le coureur de la Tudor Pro Cycling Team a abandonné après quelques kilomètres seulement. Selon les informations de l’Équipe, le Français aurait été victime d’une intoxication alimentaire dans la nuit de samedi à dimanche. Un coup dur pour l’équipe de France, qui a également perdu Louis Barré un peu plus tard dans la course.

Crédit : UCI