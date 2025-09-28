À découvrir

Jakob Söderqvist sacré champion du monde du CLM Espoirs Jakob Söderqvist (Suède) est le nouveau champion du monde du CLM Espoirs. 3ᵉ, Maxime Decomble offre la première médaille de ces mondiaux à la...

Championnats du monde CLM : Remco Evenepoel sans rival Sans rival, Remco Evenepoel (Belgique) décroche le titre de champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive.

Championnats du monde : Marlen Reusser ouvre le bal sur le CLM En ouverture des championnats du monde de cyclisme au Rwanda, Marlen Reusser (Suisse) a décroché le titre sur le CLM Élite Femmes.

Présentation des championnats du monde de cyclisme 2025 Les championnats du monde de cyclisme ont lieu du 21 au 28 septembre au Rwanda. Programme, parcours, favoris, voici la présentation des championnats du...

Championnats du monde cyclisme : la sélection française dévoilée Thomas Voeckler vient de dévoiler l'identité des huit coureurs qui représenteront la France lors des championnats du monde au Rwanda.

Championnats du monde cyclisme 2027 : le tracé dévoilé Le parcours des championnats du monde de cyclisme 2027 a été dévoilé, avec la côte de Domancy qui sera au programme, 47 ans après...

Tadej Pogacar sacré champion du monde Parti à 100 kilomètres de l'arrivée, Tadej Pogacar décroche le premier titre de champion du monde de sa carrière.

Championnats du monde : Julian Alaphilippe abandonne après une chute Victime d'une chute, Julian Alaphilippe a été contraint à l'abandon sur la course en ligne des championnats du monde.

Lotte Kopecky conserve son titre de championne du monde Lotte Kopecky conserve son titre de championne du monde. La Belge a devancé Chloe Dygert (États-Unis) et Elisa Longo Borghini (Italie) au sprint.