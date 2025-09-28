Malade, Julian Alaphilippe a abandonné les championnats du monde dès les premiers kilomètres.
Il n’y aura pas de troisième titre pour Julian Alaphilippe. Malade, le coureur de la Tudor Pro Cycling Team a abandonné après quelques kilomètres seulement. Selon les informations de l’Équipe, le Français aurait été victime d’une intoxication alimentaire dans la nuit de samedi à dimanche. Un coup dur pour l’équipe de France, qui a également perdu Louis Barré un peu plus tard dans la course.
« Julian are you going to stop? »
« Yes, I am not going to do 250km like this »
Alaphilippe not feeling good and out of the race ❌ #Kigali2025 pic.twitter.com/ihlfXpiF6C
— UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025