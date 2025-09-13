Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi soir, la 14ᵉ édition du Grand Prix Cycliste de Québec. Le Français a anticipé à près de 80 kilomètres de l’arrivée avec onze autres coureurs. Malgré l’accélération de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), ce groupe aura résisté jusqu’au bout. Alors qu’il semblait à la limite et passait moins de relais, Julian Alapahilippe attaque à 1,5 kilomètre de l’arrivée dans les plus forts pourcentages et s’impose en solitaire sur ce GP Cycliste de Québec. Il devance Pavel Sivaov (UAE Team Emirates – XRG) et Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Julian Alaphilippe renoue avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis juillet 2024 et décroche son premier succès avec la Tudor.

