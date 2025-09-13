Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi soir, la 14ᵉ édition du Grand Prix Cycliste de Québec. Le Français a anticipé à près de 80 kilomètres de l’arrivée avec onze autres coureurs. Malgré l’accélération de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG), ce groupe aura résisté jusqu’au bout. Alors qu’il semblait à la limite et passait moins de relais, Julian Alapahilippe attaque à 1,5 kilomètre de l’arrivée dans les plus forts pourcentages et s’impose en solitaire sur ce GP Cycliste de Québec. Il devance Pavel Sivaov (UAE Team Emirates – XRG) et Alberto Bettiol (XDS Astana Team). Julian Alaphilippe renoue avec la victoire, lui qui n’avait plus levé les bras depuis juillet 2024 et décroche son premier succès avec la Tudor.

Le classement du GP Cycliste de Québec 2025
  1. Julian Alaphilippe
  2. Pavel Sivakov
  3. Alberto Bettiol