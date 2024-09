Michael Matthews (Jayco-AlUla) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ édition du GP Cycliste de Québec. À 10 kilomètres de l’arrivée, Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) passe à l’offensive. L’Américain est finalement repris dans le final, où Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) accélère dans les plus forts pourcentages, suivi par trois coureurs de la Lotto Dstny (De Lie, Van Gils, Berckmoes). Mais dans le dernier kilomètre, ça se regroupe et c’est finalement Michael Matthews qui s’impose au sprint pour la troisième fois à Québec après ses succès en 2018 et 2019. Il devance Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Le classement du GP Cycliste de Québec

Michael Matthews Biniam Girmay Rudy Molard

