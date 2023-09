Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce vendredi, le Grand Prix Cycliste de Québec. Vainqueur l’an dernier, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) a placé une belle accélération dans le final, mais a été repris par le peloton à deux kilomètres de l’arrivée. Au terme d’un sprint en bosse, c’est Arnaud De Lie qui s’est imposé en costaud. Il devance Corbin Strong (Israel – Premier Tech) et Michael Matthews (Team Jayco-AlUla). Christophe Laporte (Jumbo-Visma) prend la 6ᵉ place, devant Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), 9ᵉ. À 21 ans, De Lie signe la 17ᵉ victoire de sa carrière, la première en World Tour.

Arnaud De Lie remporte le GP du Québec au sprint ! #lequipeVELO pic.twitter.com/Uh1M3agaWW — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 8, 2023

La réaction d’Arnaud De Lie :

« Quand j’étais petit, je regardais la course à la télévision et gagner ici pour mes débuts et déjà ajouter cette victoire à mon palmarès est fantastique. J’ai essayé d’économiser un maximum d’énergie jusqu’au sprint final, c’était crucial aujourd’hui. Comme ce n’est que ma première participation au GP Québec, j’ai regardé les éditions passées plusieurs fois et cela m’a beaucoup appris. Nous avons fait une course parfaite avec l’équipe, mais j’étais un peu loin du sprint final. Heureusement, il me restait encore deux coéquipiers qui m’ont élevé. J’ai dû décoller tôt et j’avais du travail à faire, mais j’ai pu prendre une bonne vitesse et tenir la ligne. Battre des coureurs tels que Corbin Strong et Michael Matthews sur des arrivées comme celle-ci n’est pas facile. Je suis donc aux anges avec cette première victoire au niveau WorldTour ».

Le classement du Grand Prix Cycliste de Québec