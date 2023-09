Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal ont lieu, respectivement, ce vendredi et ce dimanche. Voici les parcours et les favoris.

Grand Prix Cycliste de Québec

Le Grand Prix Cycliste de Québec a lieu ce vendredi 8 septembre. Créées en 2010, les deux épreuves sont inscrites au calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) avait signé sa deuxième victoire en World Tour sur le GP de Québec en devançant Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) et Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty).

Le parcours du Grand Prix Cycliste de Québec

Le parcours sera le même que l’an dernier avec 201,6 kilomètres et 2976 mètres de dénivelé positif au programme. Le circuit du Grand Prix Cycliste de Québec conviendra particulièrement aux puncheurs et aux habitués des pentes raides. Il sera à parcourir à 16 reprises avec une arrivée en côte des plus spectaculaires dans le Vieux-Québec.

Les favoris du Grand Prix Cycliste de Québec









Alex Aranburu (Movistar Team) ★★★★





Michael Matthews (Team Jayco-AlUla) ★★★★





Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ★★★





Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) ★★





Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ★★





Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) ★





Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) ★





Grand Prix Cycliste de Montréal

Comme le veut la tradition, le GP Cycliste de Montréal aura lieu deux jours plus tard, ce dimanche. Le parcours est plus exigeant et favorisera les puncheurs grimpeurs. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) l’avait emporté devant Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl).

Cette année, les coureurs du peloton s’élanceront pour 221,4 km de course sur un circuit très exigeant, en témoignent les 4842 mètres de dénivelé positif au programme. Le parcours sera plus difficile que celui du GP de Québec avec l’ascension de la côte de Camillien-Houde (1,8 km à 8%) en début de tour.

Les favoris du Grand Prix Cycliste de Montréal

Tim Wellens (UAE Team Emirates) ★★★★





Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ★★★★





Valentin Madouas (Groupama-FDJ) ★★★





Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) ★★★









Adam Yates (UAE Team Emirates) ★★★





Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) ★★





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★





Arnaud Gérard, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Ce sont deux classiques UCI WorldTour qui se courent sur des circuits. Le Grand Prix de Québec sacre généralement un grimpeur-puncheur. C’est également une épreuve sur laquelle le placement joue un rôle prépondérant. La dernière heure et demie de course est intense, et la répétition des efforts fait effet d’essoreuse pour les coureurs. Montréal est encore plus réservé aux grimpeurs qu’aux puncheurs, avec plus de 4800 mètres de dénivelé au total. C’est une épreuve très difficile. Nous disposons de trois belles cartes pour la classique québecoise avec Warren Barguil, Clément Champoussin et Matîs Louvel. »

Comment suivre les courses ?

Le Grand Prix Cycliste de Québec sera à suivre vendredi en direct dès 20 h 00 sur Eurosport 2. Le Grand Prix Cycliste de Montréal sera diffusé en direct dimanche dès 18 h 00 sur Eurosport 2.