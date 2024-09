Le Grand Prix Cycliste de Québec a lieu ce vendredi 13 septembre. Arnaud De Lie, Tadej Pogačar, Biniam Girmay,… Voici le parcours et les favoris.

La 13ᵉ édition du Grand Prix Cycliste de Québec, c’est ce vendredi 13 septembre. La course inscrite au calendrier de UCI World Tour. L’an dernier, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) s’était imposé au sprint devant Corbin Strong (Israel – Premier Tech) et Michael Matthews (Jayco-AlUla). Cette année, le champion de Belgique tentera de récidiver. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ou encore Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) seront également au départ.

Le palmarès du GP Cycliste de Québec 2024

Le parcours du GP Cycliste de Québec 2024

Ce spectacle sportif du plus haut niveau se déroule en plein cœur de la Vieille Capitale, site exceptionnel pour la tenue de cette épreuve grâce à son relief sur mesure et à son charme indéniable. Le circuit conviendra particulièrement aux puncheurs et aux habitués des pentes raides. Il sera parcouru 16 fois avec une arrivée en côte des plus spectaculaires dans le Vieux-Québec.

Les favoris du GP Cycliste de Québec 2024





Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ★★★★





Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ★★★





Michael Matthews (Jayco-AlUla) ★★★





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ★★





Alex Aranburu (Movistar Team) ★★





Axel Zingle (Cofidis) ★★





Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) ★★





Alberto Bettiol (Astana Qazaqstan Team) ★





Maxim van Gils (Lotto Dstny) ★





Comment suivre le GP Cycliste de Québec 2024 ?

La course sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.