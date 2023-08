À 21 ans, Arnaud De Lie a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec la formation Lotto Dstny.

Lotto Dstny a prolongé de deux ans le contrat de son leader, Arnaud De Lie. Ainsi, l’Ardennais courra sous les couleurs d’équipe belge au moins jusqu’à la fin de l’année 2026. Cette saison, malgré une grave chute à la mi-mai, De Lie compte déjà 7 victoires à son actif.

💬"Extending at Lotto Dstny was a logical choice for me. The team showed a lot of confidence in me from the beginning and the project the management has proposed to me for the coming years is promising." Read more here 👇https://t.co/3oi16T8G83 — Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 23, 2023

Arnaud De Lie :

Prolonger chez Lotto Dstny était un choix logique pour moi. L’équipe m’a fait confiance dès le début et je me suis senti tout de suite très bien. De plus, le projet que la direction m’a proposé pour les années à venir est prometteur. L’ambition est donc de devenir compétitif au plus haut niveau à l’avenir et de remporter une grande classique. Laquelle n’a pas vraiment d’importance pour moi. Et si je suis plutôt un sprinter ou un coureur classique ? J’ai la chance d’être bon dans les deux, mais mon cœur penche un peu plus vers les classiques. Bien sûr, cela n’enlève rien au fait qu’il est bon de combiner les deux. »

Stéphane Heulot, CEO de Lotto Dstny :

« Pour l’avenir, la prolongation du contrat d’Arnaud De Lie était une priorité. Nous sommes donc très heureux que l’un des plus grands talents du cyclisme belge reste plus longtemps à bord de Lotto Dstny. Dès son arrivée dans l’équipe de développement, Arnaud a connu une évolution fulgurante et est rapidement devenu l’un de nos leaders grâce à ses excellentes performances. Tous les membres de l’équipe, ainsi qu’Arnaud lui-même, sont convaincus qu’il existe encore une belle marge de progression. Cet engagement à long terme nous donne l’opportunité de franchir les prochaines étapes au sein de Lotto Dstny, afin qu’ensemble, nous puissions réaliser les ambitions d’Arnaud. Nous sommes déjà très impatients de voir ce que l’avenir nous réserve. »