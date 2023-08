Ancien médecin du Team Sky (2009 – 2015) et de l’équipe britannique de cyclisme (2009 – 2017), Richard Freeman est suspendu 4 ans pour dopage.

Le docteur Richard Freeman a enfreint les règles antidopages du Royaume-Uni en prenant possession d’une commande de 30 sachets de Testogel (gel de testostérone) au National Cycling Centre de Manchester, en mai 2011, et en mentant à l’UKAD (United Kingdom Anti-Doping) concernant de cet ordre. Ancien médecin du Team Sky et de l’équipe nationale britannique, Richard Freeman a reçu une suspension de quatre ans du sport par décision du Comité national antidopage indépendant en juillet 2023.

Former British Cycling and Team Sky doctor Richard Freeman receives ban from sport for Anti-Doping Rule Violations, Possession of a Prohibited Substance and Tampering.

