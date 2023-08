Dumoulin rejoint Giant

Tom Dumoulin, l’ex-champion du Giro d’Italia et du contre-la-montre mondial, est de retour dans le monde du cyclisme. Après sa retraite en 2022, ce talentueux coureur de 32 ans n’a pas dit son dernier mot. Il rejoint Giant, non plus pour courir, mais pour devenir leur ambassadeur mondial.

Une histoire partagée avec Giant

« J’ai une relation vraiment spéciale avec Giant », témoigne Dumoulin. Durant sa brillante carrière, Dumoulin a été soutenu par Giant. « Mes meilleurs résultats ont toujours été obtenus avec des vélos Giant », ajoute-t-il. En effet, le Néerlandais a marqué les esprits en devenant le premier de son pays à s’adjuger le Giro en 2017, avec également un titre mondial en contre-la-montre à Bergen. L’année suivante, il était sur les podiums du Giro et du Tour de France. Au total, neuf étapes de grands tours ont été remportées par Dumoulin, la majorité sur un vélo Giant.

Le nouveau rôle de Dumoulin

Phoebe Liu, à la tête du marketing chez Giant, exprime son enthousiasme : « Il a atteint les plus hauts niveaux de ce sport et nous a poussé à créer des produits innovants et performants ». En tant qu’ambassadeur, Dumoulin sera présent aux côtés de Giant lors d’événements et roulera sur route, gravel et VTT.

En parallèle de ce nouveau rôle, Tom Dumoulin ne reste pas inactif. Actuellement analyste télévisuel pour NOS, il est aussi impliqué dans la création du bikepark Tom Dumoulin près de Maastricht. Un espace destiné aux coureurs en devenir, proposant un circuit routier de 3,2 km, des sentiers VTT et une piste BMX, le tout dans un cadre sécurisé.

En perspective

Cette collaboration entre Giant et Dumoulin promet de beaux moments. L’expérience et la passion du coureur apporteront sans aucun doute une valeur ajoutée à la marque et inspireront de nombreux amateurs de cyclisme à travers le monde.