Un historique solide entre BMC et Tudor Pro Cycling

Depuis quatre années, au cœur de la Swiss Racing Academy, le soutien de BMC envers Tudor Pro Cycling n’a cessé de grandir. Aujourd’hui, ce lien se renforce pour six années additionnelles, une démarche inédite dans le milieu cycliste.

La quête de la perfection cycliste

Faisant ses débuts professionnels cette année, l’équipe symbolise l’union de deux titans du cyclisme. Leur objectif ? Édifier la meilleure formation cycliste suisse. Tandis que Tudor Pro Cycling mise sur un cadre compétitif robuste et le perfectionnement des coureurs, BMC s’efforce d’élaborer des vélos d’exception pour porter les coureurs vers les sommets.

BMC : une innovation sans cesse renouvelée

S’efforçant de créer les vélos les plus performants, le programme BMC Racing est au cœur de cette quête. Grâce à une synergie avec les athlètes, les décideurs et l’industrie, BMC prévoit d’équiper Tudor de nouvelles montures pour 2024, fruit d’une collaboration étroite.

Un engagement fort pour un avenir radieux

Ce partenariat de six ans démontre la volonté de ces deux géants de hisser le team au pinacle du cyclisme. Forts du soutien de Tudor et des conseils de Fabian Cancellara, champion du monde et olympique, l’horizon du team semble dégagé et ambitieux.

La formation suisse : un vivier de talents

Depuis ses débuts, la collaboration entre BMC et Tudor Pro Cycling n’a cessé de croître. La structure a permis à des talents comme Stefan Bissegger et Mauro Schmid de briller. De plus, avec Yannis Voisard et Joel Suter, ainsi que les victoires d’Alexander Kamp et d’Arvid de Kleijn, l’équipe U23 regorge d’ambition.

Des témoignages éloquents