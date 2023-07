Une nouvelle étude de Strava met en évidence le fossé de genre dans le cyclisme en France. Les femmes passent deux fois moins de temps à vélo que les hommes, une différence également observée au niveau mondial.

Des disparités genrées dans la pratique du cyclisme

Les données de Strava, recueillies auprès de plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde, révèlent que les femmes sont 243% moins susceptibles que les hommes de trouver d’autres coureurs du même sexe avec qui rouler. Sur le plan mondial, elles sont 23% moins susceptibles de s’entraîner avant le lever du soleil et 8% moins après le coucher du soleil.

Ces chiffres alarmants ont été présentés en prévision du Tour de France Femmes avec Zwift qui a débuté le 23 juillet. Cette étude couvre toutes les pratiques du vélo, qu’il s’agisse de trajets quotidiens ou de loisirs.

Strava s’engage pour l’égalité homme-femme dans le cyclisme

Pour Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, ces nouvelles données montrent l’importance de promouvoir l’égalité homme-femme dans le cyclisme. En tant que partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, Strava cherche à inciter davantage de femmes à faire du vélo.

Dans le cadre de l’initiative Strive for More, Strava a investi plus d’un million de dollars pour soutenir les femmes dans le sport. L’entreprise finance des organisations internationales comme The Cyclists’ Alliance qui aide les coureuses pendant et après leur carrière. Le don de Strava va permettre à plus de femmes de participer aux compétitions via le programme de mentorat de la fondation.

Les actions de Strava durant le Tour de France Femmes avec Zwift

Tout au long du Tour de France Femmes avec Zwift, les profils Strava des coureuses sont regroupés sur une page dédiée. Par ailleurs, près de 20 000 femmes ont rejoint le challenge Les Petites Boucles, qui consiste à effectuer une sortie de 29 km à vélo en juillet. Pour chaque objectif atteint, Strava versera 1€ (jusqu’à 40 000€) au Secours populaire français, ce qui contribuera à offrir 500 vélos à l’association.

Strava, une plateforme dédiée aux athlètes

Avec plus de 100 millions de membres dans 190 pays, Strava est la plus grande communauté sportive au monde. Elle offre une vue d’ensemble du mode de vie actif de chacun, quel que soit l’endroit, le sport pratiqué ou l’appareil utilisé.

The Cyclists’ Alliance, un soutien pour les coureuses

Dirigée par d’anciennes coureuses professionnelles, The Cyclists’ Alliance est une fondation qui soutient les coureuses pendant et après leur carrière. Elle œuvre pour une rémunération plus juste, le règlement des litiges avec les équipes, un soutien moral et économique, et pour renforcer l’attrait du cyclisme féminin. Son objectif ultime est d’offrir un environnement de travail sûr et stable à 100% des coureuses professionnelles et de veiller à leur santé physique et mentale.