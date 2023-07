En tant que cycliste, Ashleigh Moolman Pasio a toujours été inspirée par le Tour de France. « Alberto Contador est le coureur auquel je m’identifiais le plus », explique la septuple championne continentale d’Afrique qui se projette avec envie et ambitions vers l’étape reine du Tour de France Femmes avec Zwift 2023 sur les pentes menant au col du Tourmalet. Désormais leader d’AG Insurance – Soudal Quick-Step, la star africaine, qui vient de signer un nouveau contrat pour l’année prochaine, est de retour pour « finir le travail » après avoir été contrainte à l’abandon par un virus lors de la première édition de l’événement dont elle avait rêvé toute sa carrière.

Née le 9 décembre 1985 à Pretoria (Gauteng, Afrique du Sud), Ashleigh Moolman Pasio a évolué au sein de différentes équipes professionnelles, dont Lotto Ladies (2010-2013), Hitec Products (2014), Cervélo-Bigla (2015-2018), CCC Liv (2019-2020), Team SD Worx (2021-2022) et désormais AG Insurance – Soudal Quick-Step (2023-2024).

Avec un palmarès impressionnant, elle a remporté de nombreux titres continentaux et nationaux tout au long de sa carrière. Parmi ses réalisations, on peut citer ses victoires aux championnats d’Afrique en 2011, 2012 et 2013, ainsi que ses succès à des courses prestigieuses comme la Holland Hills Classic, la 94.7 Cycle Challenge, l’Auensteiner-Radsporttage et le Tour de Romandie.

Sa préparation pour le Tour de France Femmes avec Zwift 2023

Pour préparer le Tour de France Femmes avec Zwift 2023, Moolman Pasio a effectué une partie de sa préparation dans les Pyrénées, région où se terminera la course. Elle s’est entraînée en altitude à Font-Romeu, dans la station de ski Pyrénées 2000. Elle préfère cet endroit car elle estime que 1800 mètres est l’altitude idéale pour elle. Moolman Pasio apprécie également la beauté des Pyrénées et les montées qui lui rappellent le Tourmalet. Elle considère l’étape avec l’ascension du col d’Aspin suivi du Tourmalet comme une étape reine vraiment excitante.

L’année dernière, Moolman Pasio a vécu des montagnes russes émotionnelles lors du Tour de France Femmes avec Zwift. Elle avait de grandes attentes pour l’événement et espérait être sur le podium. Malheureusement, elle a été contrainte à l’abandon en raison d’un virus qui circulait dans le peloton. Ce fut une journée difficile pour elle, mais elle a rapidement dû accepter que ce n’était pas son tour.

Malgré cette déception, Moolman Pasio a réussi à rebondir grâce à sa communauté sur Zwift, le collectif Rocacorba. Les membres de sa communauté l’ont soutenue et rappelé qu’elle était toujours leur reine de la montagne et leur leader. Ce soutien lui a permis de digérer la déception et de terminer l’année en remportant le Tour de Romandie. Cette victoire lui a rappelé sa capacité à gagner contre les meilleures coureuses du monde.

En avant avec AG Insurance – Soudal Quick-Step

Pour le Tour de France Femmes avec Zwift, Moolman Pasio fait équipe avec AG Insurance – Soudal Quick-Step. Elle estime que c’est une bonne décision pour elle, car l’environnement de l’équipe lui convient mieux. Elle apprécie l’ambiance d’équipe, l’entraide et le développement de la jeune génération. Moolman Pasio a également confiance en les directeurs de l’équipe, notamment Servais Knaven, qui apporte son expérience de l’équipe Sky et Ineos. Elle travaille également en étroite collaboration avec Jolien D’hoore, une directrice sportive incroyable. Dans cette équipe, elle se sent détendue et soutenue pour atteindre le podium.

Bien qu’elle ait pris le meilleur sur des coureuses de renom comme Annemiek van Vleuten lors de certaines courses, Moolman Pasio sait que renverser l’équipe dominante de SD Worx ne sera pas facile. Cependant, elle croit en ses capacités et a un plan en tête pour y parvenir. Son objectif est de croire en elle-même, de faire de son mieux et de se préparer pour cette grande course.

Accroître l’exposition et l’attention sur le cyclisme féminin

L’impact du Tour de France a également joué un rôle dans la décision de Moolman Pasio de prolonger son contrat avec AG Insurance – Soudal Quick-Step. L’événement a contribué à accroître l’exposition et l’attention sur le cyclisme féminin, ce qui a entraîné des changements positifs dans l’économie du sport. Les cyclistes féminines deviennent de plus en plus connues, et des équipes masculines comme Soudal Quick-Step sont motivées pour créer des équipes féminines. Les salaires augmentent également. Pour Moolman Pasio, cela a été une source de motivation supplémentaire pour continuer sa carrière, d’autant plus qu’elle se sent à son meilleur niveau.

Ainsi, Ashleigh Moolman Pasio est prête à relever de nouveaux défis et à poursuivre sa carrière de cycliste professionnelle. Son objectif principal est de participer au Tour de France Femmes avec Zwift et de montrer son talent sur les routes. Les cyclistes féminines sont désormais des noms connus, et Moolman Pasio est déterminée à faire partie de cette nouvelle ère du cyclisme féminin.