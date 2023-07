Au lendemain de sa victoire d’étape à Issoire sur le Tour de France, Pello Bilbao a prolongé avec l’équipe Bahrain-Victorious.

Pello Bilbao a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec l’équipe Bahrain-Victorious. Le vainqueur de la 10ème étape du Tour de France à Issoire est remonté à la 5ème place du classement général. Le Basque de 33 ans a notamment remporté deux étapes du Giro en 2019, une étape sur le Critérium du Dauphiné en 2018 mais aussi une étape du Tour du Pays-Basque l’an dernier.

Pello Bilbao :

« Je suis ravi de prolonger mon contrat avec Team Bahrain Victorious. Au cours des dernières années, j’ai eu l’impression de faire partie de cette famille. Je suis dans un endroit où je reçois le plein soutien de mes coéquipiers et de mon personnel, et j’ai hâte de contribuer aux succès futurs de l’équipe. »

Milan Erzen, directeur général de la Bahrain-Victorious :

« Son dévouement et ses performances exceptionnelles ont fait de lui un coureur inestimable pour l’équipe. L’expérience et les qualités de leadership de Pello ont joué un rôle important dans nos réalisations, et nous sommes impatients de voir sa croissance et son succès dans les années à venir. Nous sommes fiers de l’avoir dans notre famille. »