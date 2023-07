Quatrième de la 10ème étape du Tour de France ce mardi, Krists Neilands a prolongé son contrat au sein de la formation Israel – Premier Tech.

Repris à 3,5 kilomètres de l’arrivée, Krists Neilands n’est pas passé loin de la victoire lors de la 10ème étape du Tour de France. Le Letton a finalement pris la 4ème place de l’étape au sprint. Arrivée en 2017, Neilands a prolongé son contrat avec Israel – Premier Tech jusqu’en 2026. Il a notamment remporté le Tour de Hongrie et le Grand Prix de Wallonie en 2019.

« C’était une décision facile de signer un autre contrat. Je me sens vraiment bien dans cette équipe et je ne sais pas comment c’est dans les autres équipes mais comment je me sens ici, j’ai l’impression que c’est une grande famille donc il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Je veux juste continuer ce voyage avec l’équipe, étant ici depuis presque le début. Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses mais nous avons encore beaucoup de choses à accomplir ensemble, donc je veux juste continuer à grandir avec IPT et continuer à poursuivre nos rêves. »

IPT and Krists Neilands to celebrate a decade together 🤝

On the back of his heroic solo attack yesterday, there’s no better time to say cheers to three more years with Krists Neilands! He’s extended his contract until 2026 to make it ten years together 👊

“We have already… pic.twitter.com/5m6Xbe4uhm

— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) July 12, 2023