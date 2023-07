Auteur d’une bonne première partie de saison, le jeune prometteur Max Poole a prolongé son contrat avec l’équipe dsm-firmenich.

C’est l’une des révélations de cette première partie de saison 2023. Âgé de 20 ans seulement, le Britannique Max Poole est l’un des grands espoirs de l’équipe dsm-firmenich, avec Oscar Onley ou encore Marco Brenner. Cette année, Poole a notamment pris la 4ème du classement général sur le Tour de Romandie, mais aussi terminé 4ème du Tour de Hongrie. Le Britannique a prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec la formation néerlandaise.

Max Poole :

« Je pense que la durée du contrat me permet de grandir dans le temps et de tout faire de la bonne manière. Je pense qu’à côté de cela, il est important d’être dans le bon environnement et j’ai une grande confiance dans les personnes avec qui je travaille en étroite collaboration pour pouvoir atteindre le niveau auquel je veux être dans quelques années. C’est finalement la chose la plus importante pour moi, tout comme il est important pour moi aussi de vraiment accepter et d’adhérer à ce que l’équipe a proposé en termes d’objectifs et de développement ».

#MaxRenews🇬🇧 💬"Going to work with a smile on my face side-by-side next to this team makes it easy and I’m excited to be riding round with two blue stripes on my back for a while longer." – Max Poole We're delighted to reveal that young-talent Max stays with us through 2027! 👏🏻 — Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) July 10, 2023

Rudi Kemna, entraîneur principal de l’équipe dsm-firmenich :

« Max est un coureur talentueux que nous voulons guider vers le plus haut niveau du sport, et nous croyons que c’est possible. À côté de ses qualités physiques sur le vélo, il a aussi une intelligence et un sens tactique pour bien lire et comprendre les courses. Nous avons beaucoup de confiance mutuelle ensemble et un autre contrat à long terme comme celui-ci montre nos intentions pour l’avenir et vers quoi nous nous dirigeons, un bon noyau GC avec les talents que nous avons dans cette équipe ».