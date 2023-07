Lancement de « Elles Arrivent! » : Un tremplin vers le cyclisme de haut niveau pour les jeunes cyclistes féminines

Une nouvelle initiative, « Elles Arrivent! », promet une expérience inoubliable pour quarante-huit coureuses en devenir, âgées de 13 à 18 ans, lors de la 2ème édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Présélectionnées par la Fédération Française de Cyclisme (FFC), ces jeunes talents seront plongées au cœur de la compétition, roulant sur le parcours des étapes avant les championnes.

Un accès inédit à l’univers des championnes du cyclisme

« Elles Arrivent! » offrira aux participantes une plongée unique dans le monde du cyclisme professionnel. De la visite du bus d’une équipe professionnelle au briefing d’avant-course, en passant par l’opportunité de monter sur le podium réservé aux gagnantes des étapes et aux porteuses des maillots distinctifs, elles vivront une immersion totale.

Une expérience cycliste hors norme sur les routes du Tour de France

Le Tour de France Femmes avec Zwift, par le biais de « Elles Arrivent! », offrira aux jeunes coureuses une chance de vivre le frisson de la course, encadrées par les équipes techniques de la FFC. Cette occasion inouïe permettra aux talents naissants de profiter de précieux conseils, et d’appréhender les ascensions emblématiques du Tour de France.

La montée du Tourmalet : Un défi excitant pour les jeunes cyclistes

L’arrivée au Tourmalet, qui sera le point culminant de la 7ème étape, est attendue avec impatience par les participantes. « L’étape que j’attends le plus est l’arrivée au Tourmalet », s’enthousiasme Mathilde Gsell, 13 ans et licenciée à l’AS La Steigeoise. « Le Tourmalet est encore plus mythique. »

Une sélection méticuleuse par la Fédération Française de Cyclisme

Les 48 candidates sélectionnées par la FFC, âgées de 13 à 18 ans, viennent de tous les comités régionaux de la métropole, ainsi que de la Réunion. Certaines auront même l’opportunité de rouler sur les routes de leurs régions natales.

Une occasion unique d’échanger avec les acteurs du monde cycliste

En plus de vivre le frisson de la course, les participantes pourront échanger avec des personnalités du cyclisme, visiter les cars de régie de France Télévisions et monter sur le podium du Tour de France Femmes. Marie Moissonnier, 17 ans et licenciée à Cours-la-Ville Cyclisme, qui a eu l’opportunité de rencontrer Marion Rousse lors du Tour 2016, témoigne : « Avoir l’accès au paddock, au plus près des coureurs, c’était vraiment génial. »

« Elles Arrivent! » marque donc une nouvelle étape dans l’engagement du Tour de France Femmes avec Zwift et de la FFC en faveur de la promotion du cyclisme féminin. En offrant une telle opportunité aux jeunes talents du cyclisme, ils ouvrent la voie vers un avenir prometteur pour le cyclisme féminin.