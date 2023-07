À 34 ans, le Belge Sep Vanmarcke prend sa retraite du cyclisme professionnel avec effet immédiat en raison de problèmes cardiaques.

Sep Vanmarcke doit mettre un terme à sa carrière de coureur professionnel. Suite à une fréquence cardiaque anormalement élevée détectée sur le vélo, le coureur d’Israel Premier Tech a subi des tests comprenant une IRM cardiaque qui a confirmé la présence de tissu cicatriciel. Le risque élevé de complications cardiaques supplémentaires posé par le tissu cicatriciel signifie que Vanmarcke ne pourra plus continuer à courir en tant que cycliste professionnel, indique son équipe. 2ème de Paris-Roubaix en 2013 et 3ème de Gent-Wevelgem cette saison, le spécialiste des classiques compte 9 victoire depuis ses débuts en 2008.

« Quand j’ai épinglé un numéro pour la première fois en 2003, je n’ai jamais osé rêver d’avoir une carrière professionnelle. J’ai fini par vivre ce rêve pendant 14 ans, avec des hauts et des bas. Je n’étais pas le super talent, mais avec du dévouement et du travail acharné, j’ai pu rivaliser avec les meilleurs pilotes dans les plus grandes courses pendant des années. C’est très triste et douloureux d’annoncer ainsi la fin de ma carrière. En même temps, je suis reconnaissant que les problèmes avec mon cœur aient été découverts à temps. Je vais prendre le temps maintenant d’être avec ma famille, d’accepter la situation et de réfléchir à ce que je veux faire dans le futur. Le cyclisme sera toujours ma passion ».

News: Sep Vanmarcke retires from professional cycling due to medical reasons

Since joining us in 2021, Sep has become an invaluable member of the IPT family and he always will be.

Thank you Sep for all of the memories throughout your 14-year career 💙

Read more 👉… pic.twitter.com/VxBvUEnvAV

— Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) July 7, 2023