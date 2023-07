Le Rassemblement Cyclo le Plus Attendu d’Europe

C’est l’été, la passion du vélo réchauffe le cœur de dix mille coureurs français et étrangers. Destination : une ville de l’Hexagone. Objectif : partager et pratiquer leur passion durant une semaine entière. Les mots d’ordre ? Plaisir, convivialité, tourisme, patrimoine culturel et gastronomie régionale. Ainsi se déroule la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, le plus important rassemblement de cyclotouristes en Europe.

Une Célébration du Cyclotourisme à Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson, petite cité de 15 000 âmes, se prépare à accueillir l’édition 2023 de cette semaine cyclo dédiée à l’échange, au partage et à la découverte. Dans cette ville, mondialement connue par le pont figurant sur le logo d’une célèbre entreprise française, le défi sera lancé du 23 au 30 juillet 2023.

Chaque Jour, Un Parcours Vélo à Découvrir

A chaque jour son parcours : ChâteauSalins et les peintures de Georges de La Tour, la Petite Suisse Lorraine, la terre de Gorze à la cité de Le Corbusier, Saint-Nicolas et sa basilique, et bien plus encore. Des itinéraires variés de 55 km à 160 km pour tous les goûts, tous les niveaux.

Des Activités pour Tous : C’est la Fête du Vélo !

Une journée type lors de la Semaine Fédérale ? Départ sur les différents circuits proposés dès 7h, ouverture de la permanence à 10h, puis retour au village fédéral dès 16h pour des animations et stands locaux. Les amateurs de sentiers trouveront leur bonheur grâce à des circuits propices à la pratique du VTT, du Gravel et de la marche.

L’Impact Économique de la Semaine Fédérale

Cet événement, organisé sans faille depuis 1927, booste le tourisme et l’économie locale de Meurthe-et-Moselle. Les dépenses sont évaluées à 60 € par jour et par personne, soit près de 8 millions d’euros. Une manne économique non négligeable pour les secteurs de la restauration, de l’hébergement, du transport et de l’alimentation.

Des Chiffres Clés qui Parlent

10 % d’étrangers, 30 % de femmes, 10 % de jeunes de moins de 18 ans… et une centaine de tandems avec malvoyants attendus ! Au total, plus de 2 000 bénévoles mobilisés pour assurer une organisation sans faille.

La Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, c’est bien plus qu’une simple semaine de vacances. C’est une véritable célébration de la petite reine, une fête qui réunit une communauté passionnée dans un cadre convivial et festif. On vous y attend !