Après 16 ans chez les professionnels, Tony Gallopin va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2023.

Actuellement sur les routes du Tour de France, Tony Gallopin vient d’annoncer qu’il se retirera du peloton professionnel fin 2023. À 35 ans, sa 16ème saison chez les professionnels sera aussi la dernière. Vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2013, d’une étape du Tour de France en 2014 ou encore d’une étape sur le Vuelta en 2018, le coureur de la Lidl-Trek compte 12 victoires à son actif. Il a également porté le maillot jaune le temps d’une journée sur la Grande Boucle en 2014.

Tony Gallopin :

« Après 16 années au sein peloton, il est temps pour moi de vous annoncer que je raccrocherai le vélo à l’issue de cette saison. Et c’est déjà avec beaucoup de nostalgie que je repense à tous ces beaux moments. Je n’oublierai jamais tous ces incroyables souvenirs, les Tours de France, le maillot jaune, la Vuelta, San Sebastian, les entrainements derrière le derny en famille et finir en beauté sur les championnats de France. Il est important pour moi de finir sur une bonne note, le rôle de coéquipier, que j’ai aujourd’hui, me satisfait à 100% mais le moment est venu de laisser la place aux plus jeunes. Merci à tous pour votre soutien durant cette magnifique carrière ».