L’équipe Jayco-AlUla deviendra co-sponsor de l’équipe d’Axel Merckx, Axeon Cycling Team, dès la saison prochaine.

La formation Jayco AlUla va devenir le co-sponsor d’Axeon Cycling Team à partir de 2024. L’équipe UCI Pro Continentale, dirigée par Axel Merckx, révèle chaque année de nombreux talents aux yeux du grand public. Joao Almeida, Neilson Powless, Jasper Philipsen ou encore Tao Geoghegan Hart sont notamment passés par l’équipe américaine avant de performer sur les plus grandes courses du calendrier. Avec ce partenariat qui s’étend jusqu’en 2026, l’équipe Jayco-AlUla espère faciliter l’accès des jeunes talents au niveau World Tour.

✍🏼NEWS ✍🏼 Team Jayco AlUla confirms co-sponsorship of Axeon Cycling Team in 2024 & beyond. @HBAxeon “They’ve got a great reputation for developing talent” – TJA Owner Gerry Ryan Full details➡️https://t.co/Eb1ipx9f9K pic.twitter.com/AzWcYnSQ1J — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) July 10, 2023

Brent Copeland, directeur général de l’équipe Jayco AlUla :

« Nous sommes ravis de pouvoir partager la nouvelle de notre co-parrainage de l’équipe cycliste Axeon. Axel a déjà fait un travail fantastique pour créer cette équipe de jeunes incroyable, bien établie et importante qui a eu beaucoup de succès au fil des ans. En nous réunissant, nous espérons que cela créera un lien fort et un chemin plus clair pour les prochaines stars du WorldTour. Les noms des coureurs que nous avons vus passer par Axeon au fil des ans témoignent du travail acharné et de la réussite de la configuration de l’équipe, et nous espérons continuer encore plus loin et jouer un rôle important dans la formation de l’avenir du cyclisme ».