Deux figures majeures de l’équipe prolongent leur aventure

L’équipe de cyclisme professionnelle Intermarché-Circus-Wanty a annoncé la prolongation de contrat jusqu’en 2024 de deux coureurs clés : l’Estonien Rein Taaramäe et le Néerlandais Boy van Poppel. Leur expérience et leur rôle dans le développement des jeunes talents sont indispensables au succès de l’équipe.

Rein Taaramäe : un vétéran au palmarès éloquent

Depuis son intégration à l’équipe de Jean-François Bourlart en 2021, Rein Taaramäe, 36 ans, a gravé son nom dans l’histoire de la structure. Sa victoire sur le Tour d’Espagne et son maillot de leader en Grand Tour ont marqué les esprits. Sa maitrise du contre-la-montre l’a mené à être couronné trois fois champion national. Sa saison en cours, ponctuée par une quatrième place au Tour d’Oman et des places d’honneur au UAE Tour et au Pays Basque, démontre sa constance au plus haut niveau.

Boy van Poppel : un atout précieux dans le sprint

Boy van Poppel, 35 ans, a joué un rôle crucial dans les succès des sprinteurs de l’équipe wallonne depuis son arrivée en 2020. Sa collaboration a permis à son frère Danny de vivre la meilleure saison de sa carrière, et au Belge Gerben Thijssen de s’affirmer comme l’un des sprinteurs les plus rapides du peloton, avec six victoires ces quatorze derniers mois.

Taaramäe et van Poppel, une contribution essentielle au développement des jeunes talents

Tous deux ont exprimé leur bonheur de prolonger leur contrat. Taaramäe se sent particulièrement épanoui au sein de cette équipe qui lui offre un environnement stimulant et soutenant. Sa participation active au développement des jeunes talents est gratifiante et enrichissante pour lui.

De son côté, van Poppel est ravi de contribuer à l’amélioration des trains de sprint de l’équipe. Sa capacité à motiver et guider les jeunes sprinteurs est un atout précieux pour Intermarché-Circus-Wanty.

Une saison 2023 sous le signe de la performance

Aike Visbeek, le Performance Manager de l’équipe, confirme l’importance de ces deux coureurs dans l’évolution de l’équipe. Il souligne leur rôle crucial dans l’ascension de jeunes talents comme Kobe Goossens, Laurenz Rex et Gerben Thijssen. Taaramäe, en tant que grimpeur expérimenté, apportera son expertise sur le Tour d’Espagne tandis que van Poppel se concentrera sur le développement du train de sprint de Thijssen pour décrocher plus de victoires.

Un avenir prometteur pour Intermarché-Circus-Wanty

Ces prolongations de contrat attestent de la volonté de l’équipe de conserver ses figures emblématiques tout en continuant à développer ses jeunes talents. Intermarché-Circus-Wanty se place ainsi sous les meilleurs auspices pour les saisons à venir.