En perspective de la seconde moitié de la saison de cyclisme, 13 coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic se préparent pour un stage en altitude à Isola 2000. Parmi eux, les figures de proue, Kévin Vauquelin et Amaury Capiot.

L’Entrainement de Kévin Vauquelin : Une Remontée Encourageante

Kévin Vauquelin, 22 ans, aborde ce stage en altitude avec enthousiasme. L’effort en altitude sera une base solide pour préparer sa reprise en compétition. Il apprécie particulièrement de retrouver la vie en groupe et se réjouit de pouvoir s’entraîner sans douleur. « Ce bon bloc en montagne constituera un socle de travail idéal dans la perspective de ma reprise en compétition à la fin de ce mois », confie-t-il.

Amaury Capiot : Un Retour aux Sources Après Deux Opérations

Amaury Capiot, 30 ans, Belge, se rend également à Isola 2000 pour ce stage en altitude. Après une saison difficile marquée par deux opérations aux genoux, l’endurance est désormais son mot d’ordre. Il note une amélioration significative ces quinze derniers jours et compte bien profiter du stage pour poursuivre sur cette lancée. « Je vais travailler en endurance à Isola 2000 sans faire des exercices, et on verra au fil du stage mon évolution physique », affirme il.

Fred Ostian : Des Bases Solides pour la Seconde Moitié de la Saison

Fred Ostian, l’entraîneur, souligne l’importance de ce stage pour préparer la seconde moitié de la saison. Il précise que les coureurs se sont préparés à l’altitude en faisant de la tente hypoxique une semaine avant le stage. « Ce stage à Isola 2000 et encadré par l’équipe Arkéa-Samsic va poser les bases de la deuxième partie de saison », souligne-t-il.

Un Groupe de 13 Coureurs à Isola 2000

Le chiffre à retenir : 13. Outre Vauquelin et Capiot, on compte aussi Louis Barre, David Dekker, Ewen Costiou, Hugo Hofstetter, Mathis Le Berre, Élie Gesbert, Kévin Ledanois, Daniel McLay, Lukasz Owsian, Michel Ries et Alessandro Verre.

Du 10 au 24 juillet, les coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic se prépareront en altitude à Isola 2000. Un rendez-vous essentiel pour ces coureurs, au cœur de l’été et en préparation de la seconde moitié de la saison.