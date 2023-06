« Prolonger mon contrat jusqu’en 2025 a été naturel pour moi. Je réalise ma meilleure saison – même si elle n’est pas encore terminée- chez les professionnels en 2023. Je gagne la Muscat Classic, à Oman. Mon premier succès dans les rangs professionnels. J’ai pris la bonne décision l’an passé en changeant d’équipe. Je me sens très bien chez Arkéa-Samsic, qui deviendra en 2024, ARKEA-B&B HOTELS. Je ressens beaucoup de confiance de la part de tout le staff sportif à mon égard, et forcément cela me motive. J’aime également l’esprit familial qui règne au sein de ce collectif. J’ai envie de faire briller ces couleurs encore davantage. De gagner d’autres courses, de réaliser de belles performances sur les classiques, les épreuves d’un jour, tout en étant au service du collectif et de mes leaders lorsque les situations le nécessiteront. »