Alors qu’il va prendre le départ du Tour de France 2023, Bryan Coquard a prolongé jusqu’en 2025 avec l’équipe Cofidis.

Bryan Coquard poursuit l’aventure au sein de l’équipe Cofidis. Arrivé en 2022, il a prolongé pour deux saisons supplémentaires. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2025 avec la formation nordiste. Après avoir levé les bras pour la première fois en World Tour sur le Tour Down Under, il y a quelques mois, « Le Coq » tentera de décrocher sa première victoire sur le Tour de France, qu’il va disputer pour la 7ème fois de sa carrière.

Bryan Coquard :

« Je me sens vraiment bien chez Cofidis. Il y a deux ans, c’était un pari et un choix aussi, parce que j’avais envie de sortir de ma zone de confort. J’ai réussi à trouver un bon équilibre dans cette équipe et j’ai la chance d’avoir la confiance de mes coéquipiers et du staff. Toutes les victoires resteront gravées comme de très bons moments, tout comme les maillots distinctifs qu’on a eus à défendre, même dans un rôle d’équipier. Je n’avais pas envie d’ailleurs, j’étais serein sur le fait qu’on puisse prolonger l’aventure. Cette année, j’ai gagné ma première course en World Tour et je pense que je peux aller encore plus haut et plus loin. Je sais qu’on a encore de belles histoires à écrire ensemble. »

Cédric Vasseur, manageur sportif :

« C’est la première bonne nouvelle du Tour de France ! Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Bryan. Dès son arrivée au sein de l’équipe Cofidis, Bryan a su trouver le chemin de la victoire et gagner la confiance de tout le groupe. Il a encore franchi un cap cette saison en aller chercher sa première victoire au plus haut niveau sur le Tour Down Under. Il fait aussi partie des rares coureurs à afficher plus de 50 victoires au compteur. Ses qualités humaines, son dévouement pour l’équipe et son expérience en font une valeur sûre pour l’équipe Cofidis. Nous voulons désormais l’accompagner dans sa quête de victoires sur les routes du Tour de France. Il a beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif et nous savons qu’il est prêt à relever le défi. »