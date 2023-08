Premier Espagnol vainqueur du Tour de France en 1959, Federico Bahamontes est décédé ce mardi à l’âge de 95 ans.

Doyen des vainqueurs du Tour de France, Federico Bahamontes s’est éteint ce mardi 8 août 2023 à l’âge de 95 ans. Légende du cyclisme espagnol, il était devenu le premier coureur ibérique à remporter le Tour de France, c’était en 1959. L’Aigle de Tolède a également remporté le classement de la montagne à 6 reprises sur la Grande Boucle. Considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs de l’histoire, Bahamontes aura marqué l’histoire du cyclisme en devenant, en 1964, l’un des premiers coureurs à remporter une étape sur les trois Grands Tours.

🕊️It is with deep sadness that we learn of the passing of Federico Bahamontes, winner of the 1959 Tour de France.

Aged 95, the Eagle of Toledo was the oldest Tour de France winner, the first Spanish winner, and a six-time winner of the Mountain classification.

Our thoughts and

— Tour de France™ (@LeTour) August 8, 2023