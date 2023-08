À 37 ans, le Breton Laurent Pichon prendra sa retraite à l’issue de la saison 2023 après 14 ans chez les professionnels.

Après Maxime Bouet, Tony Gallopin ou encore Mathieu Ladagnous, Laurent Pichon vient, lui aussi, d’annoncer sa retraite à l’issue de la saison 2023. Passé professionnel en 2010, le coureur d’Arkéa-Samsic avait déjà fait ses débuts au sein de l’équipe bretonne (Bretgane Schuller), avant de disputer quatre saisons au sein de la FDJ entre 2014 et 2016. Revenu dans la formation d’Emmanuel Hubert depuis 2017, le natif de Quimper compte 3 succès chez les professionnels. Il a notamment remporté deux manches et le classement général de la coupe de France, c’était en 2017.

D'une petite équipe bretonne à un grand homme. Merci Laurent pour toutes ces années ! ❤🖤 📽 Starting Block Production pic.twitter.com/zDyv64cLHe — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 9, 2023

Laurent Pichon :

« Cela fait 30 ans que je fais du vélo dont presque la moitié des ces années dans les rangs professionnels. Quand je regarde derrière, je repense à mes débuts dans cette petite équipe bretonne, Bretagne-Schuller devenue désormais Arkéa-Samsic et qui évolue désormais au niveau UCI WolrdTour, mon premier dossard sur le Grand Prix La Marseillaise, l’évolution, les premiers résultats, les premiers podiums, la première victoire, la découverte des Grands Tours, le classement général de la Coupe de France, le premier Tour de France, un top 10 sur Paris-Roubaix… Et plus récemment en 2023, mon dernier Tour de France. Je garderai toutes ces belles images en tête. J’ai savouré au maximum, j’en ai fait profiter ma famille. Le public a été génial pendant toutes ces années. Je remercie toutes les personnes qui m’ont accompagné depuis mes débuts, Emmanuel Hubert, mon Manager Général, mes équipiers et le staff de l’équipe Arkéa-Samsic. »