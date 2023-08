Victime d’un accident à l’entraînement mercredi, le vainqueur de Paris-Roubaix Espoirs Tijl De Decker est décédé.

Terrible nouvelle. Le jeune belge Tijl De Decker est décédé suite à un accident survenu à l’entraînement. Le coureur de 22 ans se trouvait dans le coma et n’a pas survécu à ses blessures. Membre de l’équipe Development de la Lotto Dstny, il avait notamment remporté Paris-Roubaix Espoirs en mai dernier et une étape du Tour de Taïwan en début de saison.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.

The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 25, 2023