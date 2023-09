Benjamin Thomas a prolongé pour deux saisons supplémentaires chez Cofidis. Le Tarnais ambitionne « de pouvoir gagner un jour en World Tour ».

Benjamin Thomas prolonge l’aventure avec la Cofidis. Arrivé en 2022, le natif de Lavaur avait vite performé sous les couleurs de la formation nordiste en remportant le classement général de l’Étoile de Bessèges et des Boucles de la Mayenne. En 2023, il connait une année plus difficile, mais s’est tout de même imposé lors du chrono des 4 Jours de Dunkerque. À 27 ans, il s’est donc engagé pour deux saisons supplémentaires (2024, 2025). L’an prochain, il combinera son programme sur route et ses envies de médailles olympiques sur piste à domicile.

Benjamin Thomas :

« Je suis très heureux de prolonger l’aventure pour deux saisons de plus. Avec les challenges qui m’attendent l’an prochain, j’ai beaucoup de chance de bénéficier de cette stabilité et de la confiance de l’équipe. Ce sera forcément une saison particulière avec ma préparation olympique, mais j’ai aussi envie de m’illustrer avec l’équipe. Milan-San Remo, que j’ai découvert l’an dernier, est une course que j’apprécie beaucoup… Mon ambition, c’est de pouvoir gagner un jour en World Tour. Je me sens vraiment bien dans cette équipe. Nous avons su créer un vrai groupe, un collectif qui fonctionne bien comme on l’a démontré sur les routes du Tour de France. Il y a une bonne alchimie entre les jeunes et les coureurs d’expérience. Ça donne encore plus envie de gagner des courses ! »

Cédric Vasseur, manager sportif :

« C’est une vraie fierté de poursuivre l’aventure avec Benjamin. Dès son arrivée au sein de l’équipe Cofidis, Benjamin s’est imposé comme une valeur sûre et il a poussé les autres coureurs à élever leur niveau. Même si la saison 2023 a été plus compliqué, il a toujours donné le meilleur de lui-même. Désormais, nous voulons lui faire franchir un nouveau cap sur la route et l’accompagner dans sa quête de titre olympique à Paris 2024. Nous allons travailler en bonne intelligence avec Florian Rousseau et la Fédération française de cyclisme (FFC) pour planifier le calendrier 2024 et lui permettre d’atteindre ses objectifs sur route et sur piste. Je suis persuadé que Benjamin va très rapidement retrouver le chemin de la victoire. »