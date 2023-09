« Obiettivo Tricolore » prend son envol

La 4ème édition de la grande relais paralympique « Obiettivo Tricolore », imaginée par Alex Zanardi, est lancée. Du 9 septembre au 1er octobre, 70 athlètes voyageront de Cortina d’Ampezzo à Paris pour promouvoir le sport paralympique sur une distance de 1 600 kilomètres en 22 étapes.

Origine et Histoire

Initialement conçu comme un symbole de reprise après le confinement de 2020, « Obiettivo Tricolore » relie cette année deux villes olympiques : Cortina d’Ampezzo, hôte des Jeux olympiques d’hiver en 2026, et Paris, qui accueillera les Jeux estivaux en 2024. Le parcours passera également par Milan, une autre ville hôte en 2026.

Le Parcours : Détail des Étapes

Les athlètes commenceront à Cortina d’Ampezzo et traverseront plusieurs régions italiennes avant de franchir les Alpes par le col du Petit Saint-Bernard et d’entrer en France. Leur voyage les conduira à travers l’Alta Savoia, l’Alvernia-Rodano-Alpi et l’Île-de-France, avec des arrêts dans des villes clés telles que Annecy et Auxerre, avant d’atteindre Paris.

Mettre en lumière le Sport Paralympique

Au-delà de sa portée athlétique, ce relais sert également d’outil pour l’inclusion sociale et la promotion du sport paralympique. À de nombreuses étapes, des villages seront érigés pour permettre au public de découvrir diverses disciplines paralympiques.

L’Engagement des Écoles

Cette année, « Obiettivo Tricolore » collaborera également avec des écoles primaires et secondaires à Mantoue et Verrès. À Padoue et Lecco, des étudiants universitaires seront également impliqués.

Des Témoignages Marquants

L’événement sera parrainé par l’athlète paralympique et sénatrice Giusy Versace. D’autres personnalités, dont Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri et plusieurs champions cyclistes, soutiendront également cette initiative.

Calendrier des étapes :