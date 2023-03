Le Grand Relais : Le Projet Obiettivo Tricolore 2023 est une initiative pour promouvoir les valeurs sociales du sport paralympique et pour abaisser les barrières. Ce projet est une longue caravane d’athlètes paralympiques qui se passent le témoin afin de diffuser le message d’Obiettivo. Obiettivo Tricolore est un relais d’athlètes en situation de handicap qui est né en 2020. Une aide s’adressant aux athlètes en situation de handicap, afin de se mettre à l’écoute de leurs exigences techniques et de leurs aspirations sportives, avec des actions de recrutement sur l’ensemble du territoire national. Ce projet est porté par Alex Zanardi, qui est un ancien pilote de Formule 1, mais également un grand sportif en situation de handicap.

Le sport aide à prendre confiance, et l’Italie est riche en sports de haut niveau en situation de handicap, dans toutes les disciplines ! Beaucoup d’entre eux ne le savent pas ou n’ont pas encore eu la possibilité de s’y essayer vraiment ! Le projet Obiettivo Tricolore a décidé de proposer cet incroyable voyage pour diffuser leurs histoires et en chercher toujours de nouvelles. Le relais sera effectué par un groupe hétérogène de jeunes handicapés, garçons et filles, qui ont trouvé dans le sport une occasion de renouveau, une façon de montrer que le handicap est une caractéristique et pas une limite.

Un voyage de 2000km entre l’Italie et la France

Plus de 2000 km au total en traversant l’Italie et la France, en courant à pied, à vélo, en handbike, en fauteuil roulant olympique, en pagayant dans un canoë au milieu de paysages et de panoramas à couper le souffle. La grande nouveauté de toutes, ObiePvo Tricolore franchit les frontières nationales, pour arriver à Paris où se tendront les Jeux paralympiques de 2024.

L’édition 2023 représente la seconde partie d’un projet s’étalant sur deux ans et possédant une grande valeur symbolique. En juin 2022, le relais est parti de Santa Maria di Leuca, là où il est arrivé lors de la première édition en l’honneur d’Alex Zanardi. La ligne d’arrivée a été franchie en revanche à Cortina d’Ampezzo, où se dérouleront les prochains Jeux paralympiques d’hiver. Et c’est justement d’ici, de Cortina, que partira l’édition 2023. D’une ville organisatrice des Jeux à une autre, étant donné que l’arrivée est prévue à Paris, où se tendront les Jeux paralympiques d’été en 2024.