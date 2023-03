La marque de lunettes de cyclisme SCICON SPORTS, présente sur le circuit UCI depuis trois ans, a mis fin à son partenariat avec l’équipe Astana après deux ans de sponsoring. Cette décision a été prise en raison de l’utilisation par Mark Cavendish d’une marque de lunettes de sponsor personnel au lieu de la marque qui sponsorise l’équipe.

Une position éthique forte pour SCICON

Le PDG de SCICON, Heinrich Dannhauser, a déclaré : «Il est regrettable que des coureurs individuels puissent compromettre les accords de sponsoring de cette manière. Il est encore plus regrettable qu’une équipe ne défende pas ce qui est éthiquement juste à faire – honorer l’accord et reconnaître les investissements importants que SCICON a réalisés. Nous avons pris une position ferme dans ce cas et nous ne pouvions pas faire d’exception pour un seul coureur, et nous pensons que tous les sponsors du cyclisme professionnel devraient en prendre note».

SCICON retire son accord de sponsoring

SCICON a donc décidé de retirer l’ensemble de son accord de sponsoring avec l’équipe Astana, comprenant des lunettes, des bagages et des sacs à vélo, dans le meilleur intérêt de la marque. Selon Dannhauser, «Notre marque a considérablement progressé au cours des trois dernières saisons. Beaucoup des meilleurs cyclistes du monde utilisent les lunettes SCICON. Cette situation malheureuse ne nous découragera pas à un moment où notre entreprise connaît des développements très excitants et a tellement de choses à espérer ».