Le Movistar Team Gravel Squad ouvre de nouveaux horizons pour la formation Movistar avec la présence d’Alejandro Valverde !

Le monde du gravel connaît un nouvel essor avec l’arrivée du Movistar Team Gravel Squad. La formation qui évolue sur route, soutenue par Abarca Sports organisation, a ajouté une nouvelle branche à sa structure, dédiée exclusivement au gravel. Cette nouvelle discipline, en pleine expansion, se déroule sur des routes non goudronnées, offrant des défis uniques et des paysages à couper le souffle.

Deux courses en Espagne pour les débuts du Movistar Team Gravel Squad

Le Movistar Team Gravel Squad sera présent à deux événements en Espagne en avril. Tout d’abord, La Indomable à Almería le 23 avril, puis The Traka à Girona le 29 avril. Cette nouvelle initiative est soutenue par plusieurs partenaires, dont Telefónica, Canyon, Gobik, ABUS, 226ERS et Fizik. Ce nouveau projet comprendra des membres de l’équipe Movistar Team sur route ainsi que de l’équipe esport Movistar eTeam, qui combineront leur activité actuelle avec les événements gravel. Quatre coureurs feront partie de cette initiative dès le début : Iván García Cortina, Ana Dillana, Hayley Simmonds et la plus grande référence de l’équipe Movistar Team depuis deux décennies, Alejandro Valverde.

Valverde, star du Movistar Team Gravel Squad

Le célèbre ‘Bala’ se lancera dans son premier gravel à La Indomable, où il rejoindra Dillana et Simmonds. Les deux femmes participeront égalementà l’événement de Girona, tandis que Cortina prendra part à la compétition masculine.

Pour ce nouveau projet, la marque espagnole Gobik a développé un nouveau maillot, une évolution de celui utilisé par l’équipe Movistar Team sur route et en esport. Le design rend hommage à l’esprit aventureux et non conformiste du monde du gravel et de l’entreprise basée à Yecla, Murcia.

Le Movistar Team Gravel Squad a l’intention d’annoncer sa présence à d’autres événements dans un proche avenir, ainsi que d’autres noms de ses équipes qui rejoindront la liste. Les amateurs de gravel seront ravis de voir que des grosses équipes comme la Movistar s’engagent dans cette discipline en pleine expansion, offrant ainsi un nouvel horizon pour la pratique de ce sport.