Sports’n Connect, la plateforme d’inscriptions en ligne pour les évènements sportifs, a annoncé l’arrivée de Pierre Rolland en tant qu’ambassadeur. Cycliste professionnel qui a pris sa retraire sportive en décembre 2022, Pierre Rolland est reconnu pour sa belle carrière professionnelle jalonnée de nombreux succès.

Un ambassadeur au service de la communauté

En tant qu’ambassadeur de Sports’n Connect, Pierre Rolland apportera son expertise et son savoir-faire aux membres de la communauté. Grâce à son expérience, il aidera les sportifs à atteindre leurs objectifs en partageant ses connaissances et ses techniques. Pierre pourra également participer à des évènements partenaires et représenter les services Sports’n Connect auprès des organisations et des marques.

Pierre Rolland, que l’on ne présente plus, a commencé sa carrière en 2006 et l’a terminé en 2022. Il a remporté de nombreuses victoires, dont deux étapes du Tour de France en 2011 et 2012, ainsi qu’une étape du Giro en 2017. Connu pour ses grandes qualités de grimpeur et sa détermination à mener des échappées, Pierre Rolland a laissé son empreinte et ses fameuses attaques sur le monde du cyclisme.

Baroudeur, la nouvelle aventure de Pierre Rolland

Créé par Pierre Rolland et Jérôme Cousin, Baroudeur est une agence de voyage à vélo qui propose des séjours tout compris en compagnie de grands noms du cyclisme. Sports’n Connect soutient Baroudeur dans son développement et participe à cette aventure unique en son genre.

L’arrivée de Pierre Rolland comme ambassadeur de Sports’n Connect est une bonne nouvelle pour la communauté sportive. Avec son expertise, son palmarès et son engagement à partager sa passion pour le vélo, Pierre Rolland sera un atout précieux pour les membres de la communauté et pour les évènements de Sports’n Connect.