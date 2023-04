Neilson Powless, originaire du nord de la Californie, a commencé à courir des triathlons X-Terra avec sa sœur pour passer du temps en extérieur et explorer les sentiers près de chez lui. Il a rapidement découvert sa passion pour le VTT et a excellé dans cette discipline. Neilson a ensuite décidé de se lancer sur la route et a progressé rapidement depuis ses débuts professionnels en 2018 grâce à son travail acharné et à ses méthodes d’entraînement rigoureuses. En 2020, il est devenu le premier natif nord-américain reconnu à participer au Tour de France. L’année suivante, il a remporté la plus grande course d’un jour d’Espagne, la Clásica San Sebastián, et a terminé cinquième aux championnats du monde en Belgique. En 2022, Neilson a réalisé une jolie saison. Après une campagne réussie dans les Ardennes, il a terminé quatrième au général du Tour de Suisse et a brillé lors du Tour de France. Il a terminé l’année avec une victoire à la Japan Cup.

Ce qui fait la singularité de Powless, c’est sa polyvalence. Bien qu’il soit un grimpeur solide, il est également capable de s’illustrer dans les contre-la-montre et les courses en ligne. Il est également un rouleur puissant, ce qui lui permet de régulièrement prendre l’échappée et de conserver des écarts importants. Humainement, il est connu pour son attitude positive et sa détermination à réussir, ce qui en fait un coureur très apprécié dans le peloton.

De l’ambition pour la saison 2023

2023 se révèle déjà être une année prometteuse pour Neilson Powless. Il a commencé la saison en remportant le Grand Prix La Marseillaise. Il a également remporté le classement général de l’Étoile de Bessèges-Tour du Gard, une épreuve sur cinq étapes. En plus de ces victoires, Powless a réalisé plusieurs performances impressionnantes tout au long de la saison, y compris une troisième place à travers les Flandres et une cinquième place au Tour des Flandres. Il a par ailleurs terminé sixième à Paris-Nice et septième à Milan-San Remo, prouvant ainsi qu’il est capable de rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton. Powless a montré une grande régularité et une forte capacité à performer sur différents types de courses, ce qui en fait un coureur à surveiller !