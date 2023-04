Après 2 podiums en 3 jours de compétition sur ses terres, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) fait le bilan de ce tryptique franc-comtois.

Pour sa dernière saison dans le peloton professionnel, Thibaut Pinot ne pouvait pas manquer ces trois jours de compétition en Franche-Comté. Le vainqueur du Tour de Lombardie 2018 vient de participer à la Classic Grand Besançon Doubs, au Tour du Jura et au Tour du Doubs entre vendredi et dimanche. 4ème le premier jour, le Franc-Comtois a terminé 2ème samedi et dimanche. Un résultat à la fois frustrant, mais aussi encourageant.

« Il y a un peu tous les sentiments. Je suis quand même content de mes trois jours. C’était vraiment important pour moi de répondre présent à domicile. Il y avait tout de même une certaine pression et beaucoup d’engouement du fait que c’était ma dernière tournée ici, et j’avais forcément envie de bien faire. Ça veut dire beaucoup pour moi d’être le coureur le plus régulier de ce triptyque. Il y a évidemment de la déception, car c’est rageant de terminer deux fois deuxième. Je ne passe pas loin ».

« J’avais également des doutes sur mes sensations en arrivant, mais je suis vraiment rassuré sur ma condition. Je vais me diriger vers le Tour de Romandie et le Giro plus serein que je ne l’étais avant ce week-end. J’ai enfin pris beaucoup de plaisir avec les jeunes, et je pense que l’inverse est vrai aussi. C’était une semaine que je n’oublierai pas », conclut Thibaut Pinot.