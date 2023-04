Le grimpeur espagnol de Cofidis, Jesus Herrada, a remporté le Tour du Doubs ce dimanche, en triomphant au sommet du Larmont, théâtre d’arrivée pour cette 38e édition disputée dans des conditions difficiles. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Nans Peters (AG2R Citroën Team) ont complété le podium.

Une victoire dans le final

Jesus Herrada s’est extirpé du groupe des favoris à 400 mètres de l’arrivée pour conserver une infime marge sur ses poursuivants. Il s’agit de sa deuxième victoire de la saison et de la 20e de sa carrière.

Le Trophée Franc-Comtois pour Thibaut Pinot

Le Tour du Doubs était le dernier volet du triptyque franc-comtois qui comprenait la Classic Grand Besançon Doubs vendredi et le Tour du Jura samedi. Les organisateurs des trois épreuves ont créé le Trophée Franc-Comtois, récompensant le coureur le plus régulier durant les trois jours. Ce prix a été remporté par Thibaut Pinot, qui vivait ses dernières courses à domicile avant de prendre sa retraite à la fin de la saison.

Les réactions des coureurs

Jesus Herrada, vainqueur du Tour du Doubs : « Je suis content de rééditer ma victoire sur le Tour du Doubs. La montée du Larmont était roulante. Avec Guillaume Martin, on avait décidé qu’il multiplie les attaques et si ça ne marchait pas, je jouais ma carte au sprint. Cela me met en confiance pour les classiques ardennaises la semaine prochaine. »

Thibaut Pinot, deuxième et vainqueur du Trophée Franc-Comtois : « J’ai une certaine pression avec beaucoup d’engouement autour de mes dernières courses en Franche-Comté et je suis content d’avoir été au rendez-vous à domicile. J’ai vraiment envie de bien faire. De gagner le Trophée Franc-Comtois en étant le coureur le plus régulier de ce triptyque signifie beaucoup pour moi. C’est une semaine que je n’oublierai pas. »

Le top 10 du Tour du Doubs

Jesus HERRADA (Cofidis) en 4h55’44 » Thibaut PINOT (Groupama-FDJ) m.t. Nans PETERS (AG2R Citroën Team) m.t. Guillaume MARTIN (Cofidis) m.t. Pelayo SANCHEZ MAYO (Burgos-BH) m.t. Roger ADRIA (Equipo Kern-Pharma) m.t. Steff CRAS (TotalEnergies) m.t. Victor LANGELLOTTI (Burgos-BH) m.t. Kévin VAUQUELIN (Arkéa-Samsic) m.t. Jetse BOL (Burgos-BH) à 5 »