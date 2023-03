Pour la première fois de leur histoire, la Classic Grand Besançon Doubs, le Tour du Jura et le Tour du Doubs se sont unis.

Les organisateurs de ces trois événements, Jura Cyclisme pour la Classic Grand Besançon Doubs et le Tour du Jura, ainsi que le Vélo Club Morteau-Montbenoit pour le Tour du Doubs, ont uni leurs forces pour offrir une meilleure visibilité et une attractivité accrue. Ils ont créé un trophée commun, qui sera décerné à l’issue des trois épreuves.

Les meilleurs coureurs de quatre équipes UCI WorldTeam françaises, à savoir Arkéa Samsic, AG2R Citroën Team, Cofidis et Groupama-FDJ, ainsi que les UCI ProTeams TotalEnergies et Lotto Dstny, seront de la partie. Et pour couronner le tout, Thibaut Pinot, originaire de la région, a annoncé sa participation aux trois courses pour la dernière saison de sa carrière.

Ce triptyque franc-comtois s’annonce des plus éprouvants, avec des tracés engagés, des arrivées au sommet et près de 2500 mètres de dénivelé à chaque fois. Les grimpeurs et puncheurs/grimpeurs seront à la fête sur cet enchaînement de classiques assez unique en France.

« L’union fait la force », a déclaré Laurent Monrolin, pour Jura Cyclisme, organisateur de la Classic Grand Besançon Doubs et du Tour du Jura. « Nous avons souhaité travailler ensemble pour gagner en visibilité. Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent les équipes. »

Fabien Vardanéga, pour le VC Morteau-Montbenoit, club organisateur du Tour du Doubs, a ajouté : « Nous avons hâte de voir cette collaboration se concrétiser sur le terrain et d’écrire la suite de l’histoire. »

Cette collaboration permet également de rationaliser l’action des organisateurs en matière de logistique et de communication, pour offrir une expérience de qualité aux coureurs et aux fans. Les différents acteurs sportifs, économiques et institutionnels ont réservé un accueil très favorable à cette initiative.

Les dates à retenir : du 14 au 16 avril, pour un total de 548 km de parcours et 7300 mètres de dénivelé positif en trois jours. Les événements seront présentés en avant-première les 16, 22 et 27 mars à Besançon et Salins les Bains.