Sam Welsford a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès ce samedi en remportant le Grand Prix cycliste Claude Criquielion à Lessines. Le cycliste australien de la formation DSM a décroché son premier succès dans une course d’un jour, en franchissant la ligne d’arrivée en tête devant le Belge Milan Menten et le Norvégien Kristoffer Halvorsen.

Le sprinteur de 27 ans a signé sa quatrième victoire en carrière, dont deux lors des étapes du Tour San Juan en Argentine plus tôt cette saison. Welsford a attribué cette victoire à la bonne préparation de son équipe, qui a parfaitement su gérer la course en restant à l’abri du vent dans les derniers kilomètres.

«Mes équipiers ont vraiment fait du bon boulot dans les dernières lignes droites. C’était un long sprint mais j’avais les bonnes jambes pour signer ce succès», a déclaré le cycliste australien.

L’équipe DSM a parfaitement contrôlé la course dès le début, en restant constamment à l’avant du peloton pour couvrir les attaques et les échappées. À 20 kilomètres de l’arrivée, l’équipe a réussi à rattraper l’échappée et a réagi brillamment aux attaques qui ont suivi. Elle a ensuite mis tout en œuvre pour placer Welsford en bonne position pour le sprint final.

Sous la flamme rouge, l’équipe DSM a parfaitement placé Welsford, qui a attendu le moment opportun avant de lancer son sprint final, remportant ainsi la quatrième victoire de la saison pour la formation DSM. Welsford a ajouté que cette victoire était importante pour lui, car elle prouve qu’il est capable de gagner des courses d’un jour. Il se tourne maintenant vers la prochaine étape de sa saison, en espérant continuer sur sa lancée et remporter de nouvelles victoires.

Milan Menten (Lotto Dstny) prend la deuxième place

Après sa victoire au Samyn plutôt cette semaine, le coureur de Lotto Dstny Milan Menten a bien failli récidiver ce samedi au Grand Prix Criquielion. Pourtant en mauvaise posture dans le sprint, Menten n’était pourtant pas loin de décrocher une nouvelle victoire, mais il s’est finalement contenté de la deuxième place.

« Avec ma victoire au Samyn mardi passé, on pouvait déjà parler d’une bonne semaine pour moi et pour l’équipe », explique le coureur limbourgeois après l’arrivée. « Nous voulions rendre la course difficile aujourd’hui, comme nous l’avions fait mardi, et c’est finalement un peloton réduit qui s’est disputé la victoire. »

Dans le final, Menten a pu éviter une chute de justesse. « Dans le final, j’étais toujours dans le peloton quand une chute est survenue juste devant moi. Victor Campenaerts et Frederik Frison ont alors tout fait pour me ramener à l’avant. J’ai dû démarrer plus tôt que ce que je n’aurais souhaité pour avoir une chance de gagner. « C’est tout ou rien », me suis-je dit. J’ai rapidement refait une bonne partie de mon retard et je pensais pouvoir encore gagner, mais je n’ai pas pu contenir Sam Welsford. L’objectif est toujours de gagner, mais au vu des circonstances, je peux mon montrer satisfait. »