Le jeune Norvégien Per Strand Hagenes, membre de l’équipe Jumbo-Visma Development, a remporté ce dimanche le Tour de Drenthe (Pays-Bas) et par la même occasion, sa première victoire chez les professionnels.

Âgé de seulement 19 ans, le coureur prometteur devrait rejoindre l’équipe principale de Jumbo-Visma d’ici 2024. Cette première victoire chez les professionnels est une belle marque de confiance pour l’équipe qui mise sur lui et son potentiel pour l’avenir.

Les coureurs de l’équipe Jumbo-Visma sont restés dans le peloton pendant la majeure partie de la course. A 22 kilomètres de l’arrivée et après que l’échappée ait été rattrapée, les coureurs en jaune et noir ont pris l’initiative. Un groupe de tête de 16 coureurs s’est rapidement formé, comprenant Hagenes, Tosh Van der Sande, Michel Hessmann et Lennard Hofstede. « Nous avons vu une opportunité de faire la différence sur les routes avec de forts vents latéraux. Nous avons tout donné et cela s’est traduit par un groupe plus petit à l’avant. Après quelques attaques d’autres coureurs, je me suis retrouvé à l’avant avec trois autres coureurs », a déclaré Hagenes.

« Les autres coureurs étaient également très forts. Je ne suis pas le sprinteur le plus rapide, donc je savais que je devais me débarrasser d’eux. J’ai mis les gaz à deux kilomètres de l’arrivée. J’espérais le meilleur. Ce n’est qu’à cinq cents mètres de la ligne d’arrivée que j’ai su que j’allais gagner. J’ai regardé en arrière et j’ai remarqué un grand écart », a déclaré Per Strand Hagenes

Pour Hagenes, 19 ans, qui roule normalement pour l’équipe de développement Jumbo-Visma et qui roulera pour l’équipe World Tour à partir de la saison prochaine, il s’agit de la première victoire dans le peloton professionnel. « C’est génial de pouvoir gagner à ce niveau. Il y avait d’excellents coureurs au départ ici. J’espère que cela signifie que je peux devenir un bon coureur professionnel à l’avenir. Nous verrons bien. »

Les autres places du podium & classement général du ROn Van Drenthe 2023

Dans les derniers kilomètres, Per Strand Hagenes s’est échappé avec trois autres coureurs pour se disputer la victoire. Au sprint final, il a pris le dessus sur le Danois Tobias Lund Andresen (Team DSM), qui a fini deuxième, et le Canadien Adam De Vos (Human Powered Health), qui a terminé troisième.

Lorena Wiebes s’impose chez les femmes

Chez les femmes, la Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx) a remporté le Tour de Drenthe pour la troisième fois consécutive. Elle a parcouru les 141,4 kilomètres en 3h27’33 ».