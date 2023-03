Le Samyn, l’ouverture des classiques wallonnes, a explosé à 60 kilomètres de l’arrivée et c’est Milan Menten qui s’est imposé après une course difficile dans et autour de Dour, le Belge de 26 ans a été le plus rapide d’un peloton réduit qui a sprinté pour la victoire. Lorsqu’une échappée avec Victor Campenaerts s’est fait rattraper à quatre kilomètres de l’arrivée, Menten a saisi sa chance et le nouveau venu chez Lotto Dstny a terminé la course par un sprint puissant dans la montée finale. Pour Menten, c’est la première victoire en tenue Lotto Dstny, le Belge était suivi sur le podium par Hugo Hofstetter, une épreuve sur laquelle il compte trois podiums en quatre saisons et Edward Theuns.

Menten a du mal à croire qu’il a remporté le GP Samyn, la deuxième victoire de sa carrière. « C’est incroyable, c’est un rêve devenu réalité de gagner pour Lotto Dstny si rapidement. Notre plan était de rendre la course difficile et nous l’avons fait parfaitement. Avec Victor Campenaerts et Jarne Van de Paar dans le groupe de tête, nous étions dans une position parfaite », déclare Milan Menten.

« Je pouvais économiser mes forces et quand le groupe de tête a été repris, j’ai saisi ma chance. Il s’est divisé dans les deux derniers kilomètres, j’ai dû tout donner mais je suis resté calme et j’ai attendu le bon moment pour me lancer. Je suis au mieux de ma forme après une course difficile et une montée vers la ligne comme celle-ci me convient parfaitement. C’était vraiment une victoire d’équipe aujourd’hui, nous sommes un groupe soudé, ce qui se voit aussi dans la course. Il est clair que les changements de l’hiver dernier, par exemple dans l’équipe de performance, portent leurs fruits. Mais nous sommes une équipe en pleine croissance et je suis convaincu que nous pouvons encore montrer de belles choses. Personnellement, je suis vraiment heureux de cette première victoire en maillot Lotto Dstny », conclut Milan Menten.

Hugo HOFSTETTER, 29 ans – Français – 1er podium cette saison

« Mes sentiments sont mitigés suite à cette deuxième place obtenue sur Le Samyn 2023. Je suis d’un côté satisfait d’obtenir un tel résultat après un début de saison durant lequel je n’ai pas eu trop de réussite; et d’un autre, je le suis un peu moins puisque je ne gagne pas. C’est en tout cas mon premier résultat en 2023. J’ai été beaucoup épié durant la course par mes adversaires. Cela a permis à Jenthe Biermans d’être devant, et moi de me faire un peu plus oublier au sein du peloton. J’ai vu que celui-ci faisait l’élastique, et lorsqu’on parvient à rentrer à 500 mètres de la ligne, je prends la décision de boucher le trou. J’avais vraiment envie de gagner. Quand je lance le sprint, j’ai une dent de trop. Je tire en fait trop gros et cela m’a serré un peu les jambes. C’est ce qui m’a coûté la victoire sur cette course, car j’avais les jambes dures, et je ne pouvais plus rien faire. J’ai lancé le sprint comme lorsque je gagne cette course, il y a quatre ans. C’est juste que cette année je n’ai pas pu être aussi incisif, à cause justement de mon choix de braquet cette année ».