Tom Pidcock, leader d’Ineos Grenadiers, s’est vu diagnostiquer une légère commotion cérébrale suite à sa chute sur Tirreno-Adriatico. Après avoir remporté les Strade Bianche avec une attaque en solitaire de 50 km, le coureur a chuté deux fois sur Tirreno-Adriatico, la deuxième chute lors de la septième étape causant une commotion cérébrale légère. Ce mercredi, Ineos a pris la décision de lui prescrire une période de repos conforme aux protocoles établis pour les commotions cérébrales. Pidcock était attendu en tant que leader d’Ineos à Milan-San Remo mais l’équipe espère qu’il pourra récupérer à temps pour les autres Classiques de printemps. Toutefois, la commotion cérébrale légère implique que Pidcock est susceptible de prendre du temps en dehors du vélo et qu’Ineos n’a pas indiqué quand il reprendra la compétition.

Une décision difficile mais responsable

« C’est évidemment décevant pour Tom et pour l’équipe », a déclaré le manager de l’équipe, Rod Ellingworth, dans une brève déclaration. « Nous avons vu lors de la Strade Bianche la forme qu’il avait et je sais à quel point il était impatient de la poursuivre à Milan-San Remo. Mais le bien-être des coureurs est notre priorité absolue et il suivra les conseils de notre équipe médicale pour s’assurer qu’il est à 100 % pour reprendre en toute sécurité sa campagne de Classiques. » Filippo Ganna et Michał Kwiatkowski devraient désormais être les leaders d’Ineos à Milan-San Remo. »