L’équipe de jeunes de la puissante équipe néerlandaise est parmi les favorites sur la ligne de départ de Villa di Cordignano (Italie) le lundi de Pâques.

Giro del Belvedere – Jumbo-Visma

L’équipe de développement Jumbo-Visma est impatiente de revenir au Giro del Belvedere le lundi de Pâques, le 10 avril. La forte formation néerlandaise cherche encore à remporter sa toute première victoire sur la ligne d’arrivée de Villa di Cordignano (Trévise, nord-est de l’Italie), et la composition de l’équipe semble être à la hauteur de la tâche.

Tijmen Graat, vainqueur de l’Istrian Spring Trophy : « Nous allons attaquer tout de suite ».

La Jumbo Visma participe pour la troisième fois consécutive au Giro del Belvedere : jusqu’à présent, la meilleure performance est la troisième place remportée par l’ancien champion du monde junior Per Strand Hagenes, qui en 2022 a terminé derrière lfrançais Romain Grégoire (Groupama FDJ) et l’Italien Federico Guzzo (Zalf Euromobil Desirée Fior).

Parmi les coureurs de Jumbo-Visma, il y aura Tijmen Graat, récent vainqueur de l’Istrian Spring Trophy et presque dans le top 10 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

« Nous voulons contrôler le rythme, donc nous attaquerons dès le début et imposerons le nôtre. L’objectif est de gagner, nous avons une équipe très forte, et nous savons que nous avons de grandes chances. Pour ma part, je me sens bien et confiant après ces bons résultats récents, mais je sais qu’il y a encore de la marge pour améliorer ma condition physique ».

« J’ai vu qu’il y avait une nouvelle montée cette année pour l’édition centenaire, et cela convient très bien à moi et à l’équipe. Je pense que nous devrons surtout nous méfier de Groupama (l’équipe championne en titre, ndlr), Bardiani et Eolo Kometa, même si notre principal objectif doit être nous-mêmes et notre performance ».

Sur la ligne de départ de Villa di Cordignano, 35 équipes s’affronteront pour la victoire finale. 18 sont italiennes avec Trentino Cycling Team remplaçant Campana Imballaggi-Geo & Tex-Trentino, et 17 sont internationales. Le tournant de la course, qui s’étend sur 171 km, sera les ascensions traditionnelles de Conche, Montaner, Via Delle Longhe et la toute nouvelle montée de Piai della Vigna.