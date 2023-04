Johannes Staune-Mittet a remporté le Giro del Belvedere. Le jeune Norvégien de 21 ans, membre de l’équipe de développement Jumbo-Visma, s’est avéré être le coureur le plus fort dans le paysage italien accidenté, battant l’Italien Davide De Pretto et son coéquipier Loe van Belle. Tijmen Graat a terminé quatrième.

Le 84ème Giro del Belvedere a offert aux coureurs une finale exigeante. Dans les derniers kilomètres, Staune-Mittet et Graat, entre autres, ont rejoint Van Belle dans une échappée forte qui incluait quatre autres cyclistes. Le Norvégien a ensuite pris les devants et a franchi la ligne d’arrivée en solitaire peu de temps après.

« C’est toujours spécial de remporter sa première victoire de la saison », a déclaré Staune-Mittet. « J’ai également participé à cette épreuve il y a deux ans, mais je n’ai pas eu ma meilleure journée. Je savais que je voulais revenir car je pense que c’est une belle course. La remporter est super agréable. »

Staune-Mittet est reconnaissant envers ses coéquipiers pour la façon dont ils ont travaillé ensemble. « Nous sommes venus ici avec une équipe vraiment forte, et après avoir terminé troisième avec Per Strand Hagenes l’année dernière, nous étions déterminés à viser la victoire cette fois-ci. Dans les derniers kilomètres, Tijmen, Loe et moi étions à l’avant, et nous devions essayer de jouer le coup. Jamais je n’avais trouvé cela si excitant de voir si nous allions faire le bon choix. Tant qu’un d’entre nous a gagné, je ne me souciais pas de qui le faisait. Heureusement, cela s’est produit. »

Pour l’équipe de développement Jumbo-Visma, la victoire de Staune-Mittet, qui sera coureur professionnel avec l’équipe néerlandaise l’année prochaine, marquait la cinquième victoire de cette saison.