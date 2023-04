La Flèche brabançonne s’est achevée ce mercredi avec la victoire de Dorian Godon, coureur de l’équipe AG2R-Citroën. Au terme d’une semi-classique belge de 205,1 kilomètres, Godon a devancé son compatriote Ben Healy (EF Education-EasyPost) lors d’un sprint final époustouflant. Cette victoire est sa première en dehors de la France et la plus prestigieuse de sa carrière.

Quatre coureurs français dans le Top 5

La Flèche brabançonne a accueilli quatre coureurs français dans le Top 5. On attendait Benoit Cosnefroy, coéquipier de Godon, mais c’est finalement Godon qui a triomphé. Cette performance est très prometteuse avant la prochaine course, l’Amstel Gold Race de dimanche.

La journée était maîtrisée par l’AG2R-Citroën

D’une longue échappée menée par Johan Meens, Sander De Pestel, Rory Townsend et Tord Gudmestad, la course s’est décantée lorsque Benoit Cosnefroy et Rémi Cavagna ont accéléré, faisant craquer le peloton. Cavagna est revenu sur les échappés, créant un groupe de six avec Gudmestad, mais aussi Godon, Lucas Eriksson et Andreas Kron. Godon et Healy se sont ensuite détachés à vingt kilomètres de la ligne, sans jamais être rattrapés.

Une victoire marquante pour Godon

Ce succès est la septième victoire de Godon en carrière, sa première en dehors de la France, et la plus prestigieuse. Godon devient le cinquième Français à triompher sur la Flèche brabançonne, après Sylvain Chavanel (2008), Anthony Geslin (2009), Thomas Voeckler (2012) et Julian Alaphilippe (2020).

Dorian Godon : « La plus belle victoire de ma carrière »

« C’est la plus belle victoire de ma carrière. Quand on regarde le palmarès de la Flèche Brabançonne. Il n’y a que des grands coureurs qui se sont imposés. Ce succès arrive après une course vraiment difficile à cause de la météo. Il n’y a pas eu de moments de répits. L’équipe a roulé toute la journée pour décanter la course. Puis, j’ai suivi les attaques à 50 kilomètres de l’arrivée. Je sentais que j’avais de très bonnes sensations et qu’une arrivée au sprint en petit comité pouvait être à mon avantage. C’est ce qu’il s’est passé. Cette victoire fait du bien au moral. Même si j’ai connu des moments plus difficiles, je n’ai jamais rien lâché. De partager ce podium avec Benoît (Cosnefroy) est la cerise sur le gâteau. Cela n’arrive pas tous les jours alors je veux savourer. Cette journée lance parfaitement notre campagne des classiques ardennaises. Il faudrait continuer avec ce même état d’esprit en prenant nos responsabilités. On a montré aujourd’hui que cela payait ! »

Benoît Cosnefroy : « Tout le monde a assumé ses responsabilités »

« C’est une journée exceptionnelle pour l’équipe AG2R CITROËN. Tout le monde a réalisé un super travail en assumant ses responsabilités. C’est une vraie joie de voir Dorian (Godon) s’imposer. Il était très fort toute la journée. De mon côté, j’avais des sensations moyennes alors que je lui ai dit de faire sa course. Et il a parfaitement assumé son statut. Il fallait être costaud pour s’imposer sur cette édition de la Flèche Brabançonne vu les conditions. J’ai eu froid toute la journée, je n’arrivais plus à passer mes vitesses. Dans le final, j’ai essayé d’anticiper le sprint en attaquant à 600 mètres de la ligne. Cela a fonctionné et je termine troisième. C’est une bonne chose. Je suis content des efforts réalisés. Désormais, place à l’Amstel Gold Race dimanche que l’on va aborder avec de la confiance. »