Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce lundi, le Tour de Bretagne 2023. Retour sur cette semaine de course.

Au terme d’une première étape nerveuse, c’est l’Américain Luke Lamperti qui s’est imposé. Le jeune coureur de la Trinity Racing s’est montré le plus rapide au terme d’un sprint décousu et s’empare du premier maillot de leader de ce Tour de Bretagne.

« C’était une journée chaotique. Tout le monde voulait aller dans l’échappée. J’ai eu quelques victoires en France, alors j’aime bien courir ici en France. Je suis venu principalement pour les étapes, nous avons Max Walker pour le général alors nous verrons pour le général maintenant. », indiquait le vainqueur du jour.

La première victoire de Rudy Barbier sous ses nouvelles couleurs

Nouveau sprint au terme de cette 2ème étape, et cette fois-ci, c’est Rudy Brarbier qui s’impose. Le sprinter picard signe son premier succès sous ses nouvelles couleurs de la St Michel – Mavic – Auber93. Il s’agit également du premier succès de l’équipe cette saison. 3ème de l’étape, Luke Lamperti conforte son maillot de leader.

« J’étais frustré de l’arrivée d’hier parce qu’on a vraiment des mecs très forts pour lancer et on ne s’est pas trouvé, on a manqué d’ambition. On a remis l’Eglise au milieu du Village aujourd’hui. Pour les chutes, je ne sais absolument pas ce qu’il s’est passé derrière. On était tellement bien placés. On était 1-2-3 au dernier virage. J’ai voulu anticiper le sprint et lancer de loin, car je me sentais fort », confiait Rudy Barbier.

Simon Pellaud prend le pouvoir

Lors de la 3ème étape, c’est l’échappée matinale qui va aller au bout. Sous une météo capricieuse, les deux derniers rescapés de l’échappée vont se jouer la victoire au sprint. C’est de Danois Mads Østergaard Kristensen (Leopard TOGT Pro Cycling) qui s’impose devant Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling Team). 2ème de l’étape, le Suisse s’empare de la tête du classement général.

« Ouf, 190 kilomètres, c’était une éternité. Le circuit final ne favorisait pas une échappée. C’est dommage parce qu’on aurait pu garder un peu plus d’avance au final, mais je pense qu’on a vraiment bien géré notre effort. On s’est tous les 3 bien entendu, on s’est partagé les bonifications. Je savais qu’au sprint ça allait être un peu compliqué alors, j’ai essayé d’anticiper à 5 bornes, mais je n’ai pas réussi à partir seul », indiquait le nouveau leader Simon Pellaud.

Nolann Mahoudo triomphe devant Pierre Thierry

Sorti dans le final de cette 4ème étape en compagnie de Pierre Thierry, Nolann Mahoudo s’impose à Plumelec. Simon Pellaud conserve la tête du général, 26″ devant son nouveau dauphin, Nolann Mahoudo.

« Hier et aujourd’hui étaient les journées les plus proches de la maison et aussi les plus dures de la journée alors j’avais envie de briller. Je m’étais fixé une des 2 étapes. Ce n’était pas prévu de partir comme cela, mais j’ai vu Pierre (Thierry) dans la descente et je me doutais qu’il allait y aller parce qu’on est chez lui », précisait Nolann Mahoudo.

Un doublé Alpecin-Deceuninck Development sur la 5ème étape

Nouveau sprint massif pour cette 5ème étape du Tour de Bretagne 2023. Le sprinter italien d’Alpecin-Deceuninck Development Jakub Mareczko fait valoir son rang et s’impose devant son coéquipier Simon Dehairs.

« Je suis vraiment content du résultat. On a travaillé très dur toute la journée avec l’équipe pour arriver au sprint. Aujourd’hui tout s’est bien passé. C’est différent ici (par rapport au World Tour). C’était bien pour moi de venir ici, c’est pour quoi on a décidé de faire le Tour de Bretagne », confiait Jakub Mareczko.

La 6ème étape annulée après une terrible chute

Au km 122 de cette 6ème étape, sur une petite route boueuse et glissante, une grande majorité des coureurs du peloton sont allés au sol. Une chute massive à pleine vitesse qui a fait des dégâts. 4 coureurs ont été transportés à l’hôpital. L’étape a été annulée pour des raisons de sécurité.

« La décision n’a pas été facile à prendre. Les coureurs n’y étaient plus et je souhaitais pouvoir reprendre avec une équipe médicale au complet, ce qui n’était malheureusement plus possible. Concernant la chute, il y avait simplement un petit secteur de boue sur un joli parcours sec. Le passage était signalé par la Garde Républicaine par un drapeau jaune. Il a simplement suffi de cette chute à l’avant pour entraîner tout le peloton. C’est un fait de course », réagissait Christophe Fossani, Président du Tour de Bretagne.

La dernière étape pour Roel van Sintmaartensdijk

Un groupe d’une soixantaine de coureurs s’est disputée la victoire au sprint lors de cette ultime étape. C’est le coureur néerlandais Roel van Sintmaartensdijk qui s’est imposé pour la Circus – ReUz – Technord. Simon Pellaud s’adjuge lui le classement général du Tour de Bretagne après avoir pris le maillot dès la 3ème étape. Il devance, sur le podium final, Nolan Mahoudo (CIC-U Nantes Atlantique) et Luke Lamperti (Trinity racing).

« Je peux tirer une fière chandelle à mes coéquipiers. J’ai mis la dernière pièce à l’édifice. C’était une sacrée journée. Je ne regrette pas d’être venu ici plutôt qu’au Romandie. Maintenant, de remporter le Tour de Bretagne, d’ajouter cette ligne à mon tout petit palmarès, c’est incroyable. Je suis heureux ce soir. Je vais rentrer chez moi en Colombie, me poser sur le balcon et récupérer de toutes ses émotions« , affirmait le vainqueur Simon Pellaud.

Le classement du Tour de Bretagne 2023