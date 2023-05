Ce dimanche, les Boucles de l’Aulne, onzième manche de la Coupe de France FDJ, ont eu lieu autour de Châteaulin. Au sprint, le Belge Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) a remporté la 23e édition de cette épreuve bretonne. Il a devancé le Belge Florian Vermeersch (Lotto-Dstny) et l’Espagnol Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA).

Greg Van Avermaet : « Il y a de l’émotion »

« Je suis très heureux. Il y a de l’émotion. Gagner est une sensation vraiment particulière et cela faisait longtemps que je n’avais pas levé les bras (sa dernière victoire était le Grand Prix de Montréal en 2019). C’est ce que nous recherchons tous quand on prend le départ d’une course.

Les manches de la coupe de France ne sont pas des épreuves faciles à lire mais aujourd’hui, nous avons parfaitement géré avec l’équipe. Bastien (Tronchon) a été devant un long moment. Dans l’emballage final, Clément (Venturini) a attaqué très fort et cela a mis tout le monde en fil, c’était parfait pour moi. Sur une arrivée comme celle-ci, un peu punchy, je peux encore faire de belles choses. Et j’ai réussi à m’imposer.

Depuis le début de ma carrière professionnelle, j’ai fait mon métier à 100 % à chaque instant. Ces dernières années n’ont pas été simples mais je suis toujours resté motivé. Je suis très content de lever pour la première fois les bras avec le maillot de l’équipe AG2R CITROËN, c’est une belle façon de la remercier.

Il me reste quelques courses avant la fin de ma carrière et je veux encore obtenir des résultats. Cela me donne de la confiance.

La semaine prochaine, je courrai les 4 jours de Dunkerque. Il y a deux arrivées qui peuvent me convenir. On verra comment cela se passe. Je veux déjà profiter de ce week-end réussi ! »

Une course sans coureur breton dans le top 10

Greg Van Avermaet succède au Norvégien Idar Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) au palmarès des Boucles de l’Aulne. Il est important de noter que cette année, il n’y a pas eu de coureur breton dans le top 10. La liste des coureurs terminant dans le top 10 est la suivante :

1. Greg VAN AVERMAET Ag2r Citroen Team 04:21:06

2. Florian VERMEERSCH Lotto Dstny 0

3. Jon BARRENETXEA CAJA RURAL-SEGUROSRGA 0

4. Marco TIZZA BINGOAL WB 0

5. Clément VENTURINI Ag2r Citroen Team 0

6. Axel ZINGLE Cofidis 0

7. Samuel WATSON Groupama – Fdj 0

8. Luca VAN BOVEN BINGOAL WB 0

9. Romain GRÉGOIRE Groupama – Fdj 0

10. Sandy DUJARDIN Totalenergies 0