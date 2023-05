Ce jeudi se tenait la troisième étape de la Lotto Cycling Cup, le Circuit de Wallonie (1.1), qui s’est achevée avec une victoire éclatante de Jordi Meeus, coureur de l’équipe BORA-hansgrohe. Cette course s’est déroulée sur un parcours de 138,8 kilomètres entre Charleroi et Mont-sur-Marchienne.

Une course neutralisée

De nombreuses ambulances, dont celles de la course, ont été appelées sur un accident impliquant trois motos de la course alors qu’il restait 80km de course. Cela a entraîné une neutralisation d’environ une heure et quinze minutes. Le parcours initial de 183,8 kilomètres a été raccourci de 45 kilomètres en évitant un passage dans la région des Lacs de l’Eau d’Heure et en ramenant les circuits locaux à un seul au lieu de trois.

Une première victoire de la saison

Jordi Meeus, âgé de 24 ans, décroche donc sa première victoire de la saison et la huitième de toute sa carrière. Le coureur de BORA-hansgrohe a su tirer profit du sprint final pour s’imposer face à deux coureurs d’Alpecin-Deceuninck, Lionel Taminiaux et Timo Kielich.