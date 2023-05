Le Championnat d’Europe et de Belgique de Gravel se déroulera le 1er octobre à Oud-Heverlee

26 Mai 2023, Oud-Heverlee : Amateurs de gravel, préparez-vous à pédaler en compagnie des meilleurs coureurs professionnels. Les inscriptions pour les Bolero UEC European Gravel Championships & Belgian Gravel Championships sont désormais ouvertes. Le rendez-vous est fixé pour le dimanche 1er octobre à Oud-Heverlee. Cette épreuve attribuera les titres européen et belge de gravel, et est accessible à tous – pros et amateurs confondus.

Un parcours unique en son genre

Le parcours de ces championnats d’Europe et de Belgique empruntera les chemins de gravier des magnifiques forêts brabançonnes, offrant un véritable paradis pour ceux qui aiment les sentiers de terre, les arbres majestueux et les belles routes s’enfonçant dans le paysage. Le Zoet Water, attraction touristique de Oud-Heverlee, sera le point de départ et d’arrivée de cet événement.

La boucle locale de 28 km traverse les forêts de Heverleebos, Mollendalbos et Meerdaalwou, tandis que le grand tour de 47 km vous fera passer par Vossem et Tervueren, Jezus-Eik, avant de retourner au Zoet Water via Loonbeek et Sint-Agatha-Rode.

13 catégories pour tous les âges

Les participants à l’European Gravel et au Championnat de Belgique parcourront les boucles une ou plusieurs fois, selon leur catégorie. Pas moins de 13 catégories d’âge différentes sont prévues, tant pour les hommes que pour les femmes, avec une catégorie Élite. Pour concourir pour un titre belge ou européen, il faut obligatoirement posséder une licence officielle.

La Route vers le Championnat du Monde de Gravel 2024

L’European Gravel et le Championnat de Belgique serviront également de qualifications pour le Championnat du Monde de gravel 2024, qui se déroulera entre Halle et Leuven. Ceux qui ambitionnent de décrocher un billet pour ce Championnat du Monde mais qui n’ont pas de licence UCI peuvent demander une licence d’un jour lors de leur inscription.

Gravel Fest et VIP

En marge de ces épreuves, le Grit Gravel Fest sera organisé les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre à Oud-Heverlee. Cet événement de deux jours sera une occasion pour les passionnés de gravel de découvrir les dernières nouveautés en matière de vélos de gravel et de tester ces nouveautés.

Pour ceux qui souhaitent apporter une touche de luxe à leur journée du 1er octobre, une formule VIP est également prévue. Les spectateurs VIP pourront assister de près au départ et à l’arrivée des épreuves élites et des quatre passages par la boucle locale. De plus, toute l’épreuve sera retransmise en direct sur un écran géant.