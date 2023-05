Mike Teunissen a triomphé en puissance au bout d’un effort en légère montée, débordant Jordi Meeus dans les derniers mètres. C’est le dixième succès de la saison pour l’équipe de Jean-François Bourlart, et le premier pour Teunissen depuis son succès sur le Tour de France en 2019.

Le Combat contre les éléments

Un climat impitoyable a réduit le parcours de 206km entre Jondal et Hovden à seulement 85km. Le départ a été déplacé à Røldal, transformant l’épreuve en une course intense et rapide. Ben Tulett (INEOS-Grenadiers), vêtu de tous les maillots après sa victoire lors du prologue de la veille, s’est élancé en leader.

Les coureurs ont pris le départ à Røldal sous une pluie battante. À peine le drapeau abaissé, une poignée de coureurs audacieux a tenté de prendre la fuite. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), Julien Moreno (Caja Rural-Seguros RGA), Bradley Symonds (Saint Piran), et Trym Brennsæter (Norvège) ont finalement réussi à se démarquer, mais leur avance n’a jamais dépassé 15 secondes et le peloton mené par INEOS, qui imposait un rythme soutenu sur Haukelifjell, les a rapidement repris. Ce rythme a fait souffrir plusieurs coureurs, dont Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team).

La bataille pour le contrôle du peloton

INEOS a gardé la mainmise sur le peloton jusqu’à l’ascension de Bykleheivegen, 29 kilomètres avant l’arrivée. C’est alors que Jumbo-Visma a pris le relais et tenté d’accentuer la pression. Lorenzo Milesi (Team DSM) a lancé une attaque fulgurante en grimpant et a franchi le sommet en tête, empochant ainsi 6 points pour le classement de la montagne. Mathias Vacek (Trek-Segafredo) et Ådne Holter (Uno-X Pro Cycling Team) ont réussi à rejoindre Milesi après leur propre attaque, récoltant les points restants du classement de la montagne. Ce rythme soutenu a causé des dégâts dans le peloton, créant un éclatement dans le groupe avec INEOS à l’avant qui a rapidement rattrapé les échappés.

Le sprint final et la première victoire de Teunissen

Dans les derniers kilomètres, Bora-Hansgrohe a placé ses coureurs en tête pour leur sprinter, Jordi Meus (Bora-Hansgrohe). La fin de l’épreuve à Hovden a été marquée par un sprint effréné où un duel serré a vu Mike Teunissen (Intermarché – Circus – Wanty) l’emporter. Derrière lui, Tobias Lund Andresen (Team DSM) et Jordi Meus (Bora-Hansgrohe) ont pris respectivement la 2ème et la 3ème place. Le meilleur Norvégien, Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), a terminé en 6ème position. Ben Tulett (INEOS Grenadiers) conserve la tête du classement général en vue de l’épreuve de demain : de Valle à Stavanger

Mike Teunissen :

« Il n’a pas toujours été facile de garder confiance en mes capacités ces dernières années, même si la victoire sur le Tour de France 2019 m’encourageait à croire en moi. Pour 2023, j’avais fait le choix de changer d’environnement pour donner une nouvelle impulsion à ma carrière. Cependant, je n’ai pas pu faire briller le maillot Intermarché-Circus-Wanty comme je l’avais espéré sur les classiques pour cause de maladie. De retour à la compétition en ce mois de mai, j’étais encore plus déterminé à montrer le meilleur de moi-même. »

« Afin de préparer au mieux la deuxième partie de saison, je me suis rendu en Andorre pour un stage en altitude collectif de trois semaines. Par expérience, je sais que mon corps réagit généralement bien à ces entraînements en altitude. Aujourd’hui en est la plus belle preuve. Sur le Circuit de Wallonie et le Tour de Cologne, j’avais les jambes pour lutter près du podium. Au fil des courses, j’ai gagné en puissance. »

« La météo en Andorre était similaire à celle que nous avons connue aujourd’hui en Norvège. Heureusement, grâce à Nalini, nous sommes bien équipés pour faire face à ces conditions extrêmement humides et froides. Pour cette étape raccourcie, notre plan était de protéger la position de Rune Herregodt au général et de jouer ma carte dans le sprint. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, en particulier Rune et Madis Mihkels qui m’ont maintenu en position jusqu’au dernier kilomètre. Tout le monde était exténué, le sprint était légèrement en montée. Les conditions étaient parfaites pour moi. Au final, j’ai pu montrer à l’arrivée que je sais encore comment gagner après ces quatre années de disette ! »

« Je suis heureux de gagner à nouveau après tout ce temps ! C’est un coup de boost au moral pour moi et pour l’équipe. Cela démontre que nous avons fait du bon travail ensemble ces derniers mois et que nous pouvons continuer à en tirer parti. Je me réjouis de récompenser la confiance de l’équipe. Nous pouvons envisager positivement les mois à venir. Après une période classique difficile, notre équipe a repris le chemin de la victoire et nous allons poursuivre sur cette voie. »